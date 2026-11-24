Întrebat dacă susține poziția exprimată în comunicatul transmis marți de Administrația Prezidențială, ca reacție la raportul AUR privind anularea alegerilor, Nicușor Dan a precizat că documentul prezentat de partid nu aduce nimic nou.

„Din respect pentru vizitatorii noștri, punctul meu de vedere l-ați avut în comunicatul de presă pe care l-am susținut, care, așa cum spune în primele cinci cuvinte, acest raport nu aduce nimic nou. Și putem să discutăm în detaliu cu altă ocazie”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă decizia luată de CCR în urmă cu doi ani a fost una bună, președintele a răspuns: „Evident, asta spune comunicatul pe care l-am dat”.

„Nu este politicos față de invitații noștri. Vă voi răspunde la toate aceste întrebări în detaliu”, a mai spus președintele.

Administrația Prezidențială, reacție la raportul AUR

Luni seară, AUR a prezentat un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Într-un comunicat transmis marți, Administrația Prezidențială precizează că raportul „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică” în legătură cu acest subiect și că multe dintre întrebările și afirmațiile făcute de AUR își găsesc răspunsul „în însăși Hotărârea nr. 32 a Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, detaliată și explicată public în mai multe rânduri de către judecători constituționali, și în interviul din februarie 2025 al președintelui de atunci al Curții Constituționale, Marian Enache”.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale, după ce Călin Georgescu și Elena Lasconi obținuseră cele mai multe voturi în primul tur de pe 24 noiembrie și urmau să se confrunte în turul al doilea.