„Este o onoare pentru mine astăzi să mă aflu în România, într-o vizită oficială. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru primirea călduroasă. Am avut o întâlnire astăzi cu președintele României într-o atmosferă de prietenie. Armenia apreciază foarte mult relațiile cu România, bazate pe încredere reciprocă, precum și aprofundarea a acestor relații, o dovadă în acest sens, fiind declarația comună privind parteneriatul strategic dintre Republica Armenia și România, pe care tocmai l-am semnat”, a declarat Nikol Pashinyan în urma întâlnirii cu președintele Nicușor Dan.

Cooperare economică și rolul României

Liderul de la Erevan a declarat că discuțiile cu Nicușor Dan s-au axat pe consolidarea componentei economice, promovarea investițiilor și reluarea activității Comisiei mixte de cooperare economică și tehnico-științifică și a evidențiat rolul pe care îl poate avea România în dezvoltarea relațiilor comerciale ale Armeniei.

„Am discutat în detaliu relațiile bilaterale, componenta economică și am subliniat importanța promovării comerțului și investițiilor. Am subliniat importanța conferințelor în domeniul afacerilor și am discutat despre reluarea Comisiei mixte de cooperare economică și tehnico-științifică dintre România și Armenia. Vedem perspective pozitive de cooperare în domeniul energiei regenerabile, industria alimentară, farmaceutică, turism și pentru implementarea de proiecte practice în acest sens. În ultimele luni, când Armenia a căutat acces la piețe tradiționale, căutăm nu doar oportunități noi, dar România, prin porturile sale, devine o poartă de acces către Uniunea Europeană”, a mai spus premierul armean.

Sprijin pe drumul către Uniunea Europeană

În încheiere, Nikol Pashinyan a mulțumit României pentru parteneriatul atât bilateral, cât și multilateral, exprimându-și speranța că Erevanul va beneficia în continuare de sprijinul Bucureștiului în procesul de aderare la Uniunea Europeană .

„România este un partener important pentru Armenia din punct de vedere bilateral, dar și multilateral, înclusiv, din punct de vedere al parteneriatului dintre Armenia și Uniunea Europeană și cooperarea cu aceasta. Sperăm să ne putem baza pe sprijinul politic de neclintit pe calea Armeniei către familia europeană”, a conchis premierul Pashinyan.