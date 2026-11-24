Sorin Grindeanu și ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, au verificat marți stadiul lucrărilor pentru două noi loturi din Autostrada Moldovei.

„Lucrările sunt avansate, vom da în circulație, până la sfârșitul anului, 30 de kilometri, până la Roman Sud de la Bacău” a anunțat ministrul Transporturilor, într-o conferință de presă susținută pe viitoarea autostradă.

Cele două loturi din autostrada Moldovei au fost finanțate prin programul SAFE.

„Autostrada Moldovei prinde contur”

Sorin Grindeanu a mai explicat că rezultatul final al lucrărilor din regiunea Moldovei ar urma să includă și alte două noi porțiuni, nodul de la Pașcani, spre Iași-Ungheni, dar și spre Suceava-Siret.

Președintele PSD a felicitat constructorul loturilor.

„În urmă cu 3 ani când s-au semnat contractele și când puțină lume credea cu adevărat că o să facem această autostradă, pentru mine și pentru noi toți, e un pas important. Eu vreau să fericit constructorul.

Să știți că dacă de la Buzău până la Pașcani am avut același constructor care ieșit din partea locului și care a avut un ritm susținut”, a mai transmis Sorin Grindeanu, în calitate de fost ministru al Transporturilor.

CNIR și CNAIR

Grindeanu a vorbit și despre CNAIR și CNIR, instituțiile responsabile de infrastructura de transporturi din România. Social-democrații au criticat înființarea celei de-a doua instituții, CNIR, despre care a spus că nu „face treabă”.

„Fericitări și CNAIR. O să spun, e clar că e nevoie de o singură companie, nu de două. Nu și CNAIR, și CNIR, ci una singură care face treabă așa cum a făcut în toți acești ani”, a concluzionat șeful PSD.

Instituția a apărut în mandatul ministrului USR Cătălin Drulă și este responsabilă de proiectele de infrastructură rutieră finanțate cu bani europeni.