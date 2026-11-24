Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat marți, în cadrul unei vizite pe autostrada A7, despre raportul prezentat luni seara de către deputata AUR, Laura Gherasim, care este și președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și petiții, privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Social-democratul a subliniat că raportul prezentat luni seara nu a fost discutat în Comisia pentru cercetarea abuzurilor și că, în aceste condiții, nu poate fi prezentat drept un raport întocmit de Comisie.

„Nici măcar nu s-a discutat în comisie, absolut nimic, n-a fost niciun fel de dezbatere. Deci poţi să spui că e doar un raport al doamnei şi al membrilor AUR, probabil, din comisie, aşa că nu poate fi prezentat acel raport ca fiind un raport al Comisiei de Abuzuri”, a declarat Grindeanu, despre raportul prezentat de AUR privind anularea alegerilor din 2024.

„E un raport politic a unui partid politic, din perspectiva mea. Asta nu înseamnă că românii și românii n-au nevoie de aceste explicații”, a completat președintele PSD.

El a precizat că este necesar ca societatea să primească explicații din partea instituțiilor statului în privința deciziei de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024, dar a subliniat că acest lucru trebuie făcut cu seriozitate, nu pe repede-înainte.

„E un subiect pe care românii trebuie să-l cunoască, trebuie explicat, trebuie spus de ce s-au anulat alegerile, dar acest lucru trebuie spus în mod serios, nu făcute rapid, nici măcar din partea Comisiei de Abuzuri. (…) Mă aștept ca acest raport să fie, într-un final, prezentat. Am văzut că Administrația Prezidențială și-a asumat acest lucru, dar, sigur, serios, dezbătut și nu ca o mișcare politică, pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri o citesc mai mult într-o cheie politică”, a conchis Grindeanu.

Ce cuprinde raportul AUR despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Luni seara, AUR a prezentat un raport de peste 400 de pagini despre anularea alegerilor prezidențiale din România din 2024. Documentul, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, a fost realizat de deputata Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții din Camera Deputaților.

Raportul analizează decizia CCR de anulare a alegerilor, informațiile prezentate de serviciile de informații, implicarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, campania electorală de pe TikTok și rolul Comisiei Europene.

Autoarea raportului susține că alegerile au fost anulate fără suficiente dovezi și fără ca legea să permită CCR să ia o asemenea decizie prin autosesizare. Documentul ridică întrebări și despre felul în care au fost strânse și prezentate informațiile privind presupusa implicare a Rusiei în alegeri.

Raportul are opt capitole principale și include o cronologie a evenimentelor, analiza unor documente oficiale, declarații date în Parlament și propuneri de modificare a legii. Sinteza raportului AUR poate fi citită AICI.