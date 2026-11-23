Ministrul delegat a afirmat că în România există câteva sute de unități de învățământ cu aproximativ 100 – 150 de elevi și a avertizat că menținerea actualei fragmentări a rețelei școlare îngreunează investițiile și creșterea calității actului didactic.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind reforma administrativ-teritorială a României și impactul pe care aceasta l-ar putea avea asupra organizării învățământului rural.

Sorin Ionescu a susținut că reducerea populației din ultimele decenii a afectat direct numărul elevilor din numeroase comunități, iar sistemul educațional trebuie să se adapteze acestei realități.

„Din păcate, în ultimele 3 – 4 decenii, România asistă la o cădere demografică continuă. Nu avem în momentul de față niciun semnal care să ne arate că în următorii ani ne vom reveni din această perspectivă. De aceea, căderea demografică a adus la depopularea unor zone, la sărăcirea unor școli de elevi, la crearea unui vid de populație în anumite regiuni”, a declarat ministrul delegat.

„N-aș folosi termenul de desființare, ci aș folosi termenul de reorganizare”

Ministrul delegat a precizat că discuția privește în special unitățile de învățământ din comunitățile mici, care asigură educația timpurie și învățământul până la nivel gimnazial.

„Vorbim, mai ales în comunitățile acestea mici, vorbim despre educație timpurie sau despre un ciclu până la nivelul gimnazial. Deci nu discutăm despre învățământul liceal sau despre alte forme de învățământ. De aceea eu n-aș folosi termenul de desființare, ci aș folosi termenul de reorganizare”, a explicat Sorin Ionescu.

Acesta a arătat că există câteva sute de școli cu efective reduse, iar menținerea lor în actuala formulă ridică probleme privind asigurarea profesorilor și utilizarea resurselor financiare.

„Avem în momentul de față câteva sute bune de școli care numără undeva între 100 și 150 de elevi. Putem să rămânem în continuare pe acest tip de unități de învățământ. Dar de la bun început putem să spunem că ne va fi imposibil să asigurăm o creștere a calității actului didactic, pentru că acolo resursa umană va fi extrem de limitată, care și așa este în suferință”, a afirmat ministrul delegat.

Ionescu: „Împărțim banii, împărțim sărăcia”

Sorin Ionescu a susținut că distribuirea fondurilor între numeroase unități școlare mici limitează capacitatea autorităților de a realiza investiții consistente.

„Putem să spunem că investițiile nu vor putea să fie totdeauna cele mai bune, pentru că împărțim banii, împărțim sărăcia, ca să folosim un termen venit din istorie”, a declarat acesta.

În opinia sa, o alternativă ar fi dezvoltarea unor centre educaționale în localități rurale care pot reuni un număr mai mare de elevi și pot beneficia de investiții în infrastructură și personal didactic.

„Practic va trebui să împărțim aceste resurse puține la cât mai multe unități de învățământ. Sau ne ducem către acele centre de comune sau către acele centre rurale în care putem aduna mai mulți copii, în care putem să investim și cum am făcut în ultimii ani și trebuie să continuăm acest tip de investiții în laboratoare, în corpuri profesorale, în activități de mentorat, pentru că întotdeauna formarea cadrelor didactice nu s-a oprit doar la acele simple cursuri de formare, ci au existat foarte multe activități de mentorat”, a explicat ministrul delegat.

Peste 700.000 de copii primesc tichete sociale, iar peste 500.000 beneficiază de masă caldă

Oficialul a legat reorganizarea școlilor și de necesitatea extinderii programelor de sprijin pentru elevii din comunitățile vulnerabile.

Potrivit datelor prezentate de Sorin Ionescu, peste 700.000 de copii beneficiază de tichete sociale, iar peste 500.000 primesc masă caldă.

„Intervenim în zonele sărace, pentru că avem în momentul de față peste 700 de mii de copii care primesc tichete sociale și avem peste 500 de mii de copii care primesc masa caldă. Ca să putem să creștem aceste programe, avem nevoie de școli mai mari, mai dinamice, mai implicate în comunitate și nicidecum de școli mici, izolate în sate uitate de Dumnezeu”, a declarat ministrul.

Acesta a subliniat că, pentru unii copii, școala reprezintă nu doar locul în care învață, ci și un spațiu în care au acces la hrană și la oportunități pe care nu le găsesc în comunitățile din care provin.

„Să nu uităm că sunt comunități în care copiii se duc la școală și pentru a mânca. Să nu uităm că sunt comunități în care lipsesc modelele. Vorbeam cu un coleg director de școală și îmi spunea că în satul lui sunt doar opt absolvenți de învățământ superior”, a relatat Sorin Ionescu.

Ministrul consideră că dezvoltarea unor centre educaționale mai mari ar putea oferi acestor elevi acces la servicii și resurse mai diversificate.

„Doar opt modele de învățare continuă și atunci noi trebuie să avem grijă să-i ducem pe acești copii în astfel de centre educaționale în care serviciile să fie cât mai complexe. Cu cât izolăm școala și o ducem și risipim resursele, cu atât finalitățile vor fi mai slabe”, a adăugat el.

Inspectoratele școlare ar putea avea un rol consolidat în monitorizarea calității educației

În aceeași intervenție, Sorin Ionescu a vorbit și despre rolul structurilor teritoriale ale Ministerului Educației, în contextul reorganizării administrative.

Oficialul a susținut că, indiferent de forma pe care o vor avea aceste instituții, ele trebuie să urmărească atât utilizarea fondurilor publice, cât și calitatea activității didactice.

„Rolul acestor reprezentanțe teritoriale, fie că se numesc inspectorate școlare, fie că se vor numi direcții deconcentrate de învățământ, sau cum se vor numi ele, este exact acesta. Pe de o parte să verifice partea legată de modul de cheltuire a banilor publici, iar pe de altă parte să întărim rolul inspecției școlare”, a declarat ministrul delegat.

Acesta a criticat faptul că inspectoratele au acordat, în ultimii ani, prea puțină atenție inspecției școlare propriu-zise.

„Pentru că, dacă suntem sinceri și ne uităm așa într-o oglindă interioară, în ultimii ani, din păcate, toate aceste inspectorate au neglijat partea de inspecție școlară. Din diferite motive. Au fost încărcate administrativ. Au avut și ele raportările lor”, a afirmat Sorin Ionescu.