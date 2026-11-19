Ministrul delegat pentru Învățământul Preuniversitar, Sorin Ionescu, a declarat joi, într-un interviu acordat PS News, că pregătește mai multe programe ce ar urma să reducă violențele care au loc în unitățile școlare.

„Avem niște copii care petrec mult mai mult timp în mediul online, într-un mediu necontrolat de adulți, într-un mediu în care, dincolo de formele de divertisment, dincolo de jocurile, joculețele sau formele lor de socializare, se ascund și indivizi care îndeamnă să se ducă către radicalizare, îndeamnă să se ducă către extremism, îndeamnă să se ducă înspre o lume neagră spre care nici unul dintre noi, ca părinți, nu ne-am dorit să ne vedem copiii. Trebuie să fim foarte atenți”, a declarat ministrul delegat al Educației.

Reprezentanții Justiției, în școli

Printre ele se numără un program în parteneriat cu Ministerul Justiției, prin care oamenii legii vor merge în instituțiile de învățământ și le vor prezenta elevilor riscurile juridice la care se expun atunci când comit o ilegalitate.

„Lucrăm în aceste zile cu un protocol cu Ministerul Justiției, ca avocați, ca oameni din comunitatea juridică să se ducă în școală și să le țină copiilor o serie de lecții despre ce înseamnă răspunderea legală.

Copiii noștri nu știu că faptele pe care ei le fac au și consecințe legale sau juridice. Ei văd de multe ori chiar și un act de violență, ca o formă de joacă, ca o formă în care își reglează micii lor probleme. De aceea, școala singură nu poate răspunde acestor provocări, dar școala ajutată de un avocat, ajutată de un medic, ajutată de un polițist care să fie prezenții în spațiu școlar și să le prezinte copiilor lumea dintr-o perspectivă profesională”, a anunțat Sorin Ionescu.

Medicul școlii, atribuții la clasă

Ministrul social-democrat mai spune că și parteneriatul cu Ministerul Sănătății trebuie valorificat. Mai exact, medicii prezenți în școli ar trebui să intervină în predarea „Educației pentru sănătate”.

„Aceste echipe interdisciplinare ar trebui să fie mult mai prezente și mult mai active în școală, nu doar pentru intervenție, pentru că, așa cum am spus în mass media, noi vedem intervenția, ce s-a făcut în momentul în care a apărut situația de criză, ci și în prevenție. Eu cred că un rol extrem de important, și aici trebuie să acordăm și acordăm o atenție deosebită, este reprezentat de medicul, din proximitatea școlii sau din școală.

De aceea, protocoalele de colaborare cu Ministerul Sănătății sunt extrem de importante, pentru că educația pentru sănătate reprezintă o provocare în școală”, a mai declarat ministrul.

Propunerile făcute de ministrul delegat pentru Învățământul Preuniversitar nu au fost încă concretizate prin niciun act normativ și sunt încă în discuții al nivelul Guvernului.