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Amenințări cu briceagul într-o școală din Vaslui. Băiatul de 16 ani este cercetat penal

În urma unei altercații dintre doi elevi, unul dintre ei a ajuns în arestul poliției. Băiatul avea 16 ani și ar fi scos un briceag, cu care l-ar fi amenințat pe colegul său. Toată scena a avut loc în curtea unei unități de învățământ.
Amenințări cu briceagul într-o școală din Vaslui. Băiatul de 16 ani este cercetat penal
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Pixabay
Coralia Frigea
14 nov. 2026, 01:58, Social
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Un băiat, în vârstă de 16 ani, l-ar fi amenințat luni pe colegul său cu un briceag, la un liceu din localitatea Zorleni, județul Vaslui, potrivit Vremea Nouă.

Scenele au avut loc în timpul unei pauze. Cei doi elevi se aflau în curtea școlii atunci când intre cei doi s-a iscat un conflict.

Cum s-a produs conflictul

Băiatul, în vârstă de 16 ani, ar fi scos un briceag, cu care l-ar fi amenințat pe colegul său, potrivit autorităților.

„În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că, incidentul s-ar fi produs în timp ce elevii se aflau în curtea unității de învățământ, pe fondul unui conflict spontan”, a mai transmis IPJ Vaslui.

Polițiștii mai precizează că baiatul de 16 ani s-a oprit la amenințări, iar colegul său nu a avut nevoie de îngrijiri medicale și nici nu prezenta urme de agresiune.

Măsurile autorităților

Marți, polițiștii au decis să îl rețină pe minor pentru 24 de ore. Mai apoi, procurorii au decis să îl elibereze, sub măsură controlului judiciar.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, lovire sau alte violențe și amenințare și urmează să stabilească care au fost circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.

În ultima lună, numărul cazurilor de violență în școli a crescut semnificativ. Guvernul lui Luca Niculescu a adoptat, încă din primele zile de mandat, un pachet care să reducă atacurile din unitățile de învățământ.

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