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Frontex: Numărul trecerilor ilegale ale frontierelor UE a scăzut cu 29% în primele zece luni din 2026. Ce rută a înregistrat o creștere puternică

Frontex anunță că trecerile neregulamentare ale frontierelor Uniunii Europene au scăzut cu 29% în primele zece luni din 2026.
Frontex: Numărul trecerilor ilegale ale frontierelor UE a scăzut cu 29% în primele zece luni din 2026. Ce rută a înregistrat o creștere puternică
Maria Nițu
13 nov. 2026, 21:54, Social
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Numărul trecerilor ilegale ale frontierelor Uniunii Europene a continuat să scadă în primele zece luni ale anului 2026. Potrivit datelor preliminare colectate de Frontex, au fost înregistrate aproape 110.000 de treceri, cu 29% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut.

Scăderea a fost înregistrată pe aproape toate rutele de migrație, fiind pusă pe seama cooperării cu statele partenere și a măsurilor preventive.

Aceste acțiuni au ajutat la reducerea numărului de ambarcațiuni care pornesc spre Europa.

În luna octombrie au fost depistate aproximativ 18.100 de treceri neregulamentare, cu 6% mai puține decât în octombrie 2025, dar cu 22% mai multe față de septembrie. Creșterea a fost provocată mai ales de numărul mare de sosiri pe ruta vest-africană, către Insulele Canare.

Directorul executiv al Frontex, Hans Leijtens, a spus că, deși numărul trecerilor a scăzut, situația se poate schimba rapid, iar rețelele de trafic de migranți își pot muta activitatea în alte zone.

„Pe majoritatea rutelor către Europa, mai puține persoane încearcă să facă această călătorie, o tendință care s-a menținut și în toamnă. Însă ruta vest-africană către Insulele Canare demonstrează cât de repede se poate schimba situația: în octombrie, numărul depistărilor pe această rută a fost de patru ori mai mare decât în urmă cu un an. Rețelele de trafic de migranți nu dispar atunci când cifrele scad; ele își schimbă zona de acțiune și așteaptă o oportunitate. Datoria noastră este să fim pregătiți pentru momentul în care o vor găsi”, a declarat Hans Leijtens.

Ce rute de migrație au înregistrat cele mai mari schimbări

Rutele din Mediterana de Est și Mediterana Centrală au rămas cele mai folosite, împreună reprezentând aproape 60% din totalul intrărilor neregulamentare în Uniunea Europeană.

Cea mai mare scădere a fost înregistrată în Mediterana Centrală, unde numărul cazurilor depistate a fost cu 55% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ruta din Mediterana de Vest a fost singura dintre principalele rute de migrație care a înregistrat o creștere. Numărul depistărilor a fost cu 21% mai mare.

Pe ruta din Africa de Vest, numărul cazurilor a crescut mult în octombrie, ajungând la un nivel de patru ori mai mare decât în aceeași lună a anului trecut. Totuși, pentru întregul interval ianuarie-octombrie, această rută a înregistrat o scădere de 13%.

Peste 2.000 de oameni au murit în Marea Mediterană de la începutul anului

Deși numărul total al sosirilor neregulamentare în Uniunea Europeană continuă să scadă, riscurile pentru persoanele care încearcă să ajungă în Europa rămân ridicate.

Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, peste 2.000 de persoane și-au pierdut viața în Marea Mediterană de la începutul anului 2026.

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