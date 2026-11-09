Tragedie în largul insulei Creta: cel puțin 20 de migranți morți; 100 de persoane salvate

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile elene, cele două ambarcațiuni în care se aflau migranți au fost descoperite la aproximativ 15 mile marine sud-sud-vest de localitatea Kaloi Limenes, în sudul insulei Creta, scrie Euronews.

Într-una dintre intervenții, un cargou sub pavilion marocan a identificat ambarcațiunea aflată în dificultate și a participat la operațiunea de salvare, coordonată de Centrul Comun de Coordonare a Salvării Maritime (JRCC).

Garda de Coastă a reușit să salveze 18 persoane aflate la bordul unei ambarcațiuni. În timpul intervenției, salvatorii au recuperat și 12 trupuri neînsuflețite.

Alte două operațiuni de salvare, coordonate de Frontex

În aceeași zonă maritimă au fost desfășurate alte două operațiuni de salvare, cu sprijinul agenției europene Frontex.

O aeronavă fără pilot a Frontex a detectat o a doua ambarcațiune, în care se aflau aproximativ 40 de migranți, la circa 31 de mile marine sud-est de Creta. Persoanele au fost preluate de o navă a forței europene și urmau să fie transportate în portul Kaloi Limenes.

O a treia ambarcațiune, cu aproximativ 47 de persoane la bord, a fost identificată de o aeronavă Frontex la aproximativ 30 de mile marine sud de aceeași localitate. Și în acest caz, migranții au fost salvați de o navă europeană.

În total, aproximativ 105 persoane au fost salvate în cele trei operațiuni desfășurate în zonă.

Alte victime, după un naufragiu produs în weekend

Tragediile din largul Cretei vin după un alt incident grav, raportat vineri după-amiază, când o ambarcațiune cu migranți a fost găsită în dificultate la aproximativ șase mile marine sud-vest de Kaloi Limenes.

Remorcherul „Pyrrhos” a intervenit și a preluat 28 de cetățeni sudanezi, precum și trupul neînsuflețit al unui bărbat.

Potrivit declarațiilor supraviețuitorilor, alte două persoane căzuseră în mare și erau date dispărute. Operațiunile de recuperare au fost îngreunate de condițiile meteorologice nefavorabile și de vânturile puternice din nord.

Ambarcațiunea a fost localizată din nou în primele ore ale dimineții, când autoritățile au descoperit alte șapte trupuri neînsuflețite în interiorul acesteia. Ulterior, barca a fost adusă în portul Kaloi Limenes.

Doi suspecți de trafic de migranți, arestați

În legătură cu acest caz, autoritățile elene au arestat doi cetățeni sudanezi, în vârstă de 28 și 16 ani. Aceștia au fost identificați de ceilalți pasageri drept persoanele care ar fi coordonat transportul ilegal al migranților.

Cei doi sunt acuzați de intrare ilegală în țară, facilitarea intrării ilegale, constituirea unei organizații criminale și expunere la pericol soldată cu moartea.

Insula Creta a devenit unul dintre principalele puncte de intrare în Uniunea Europeană pentru migranții care pleacă din Libia și încearcă traversarea Mării Mediterane către Grecia.

Drumul maritim este extrem de periculos, iar ambarcațiunile supraaglomerate și condițiile dificile de navigație transformă frecvent aceste traversări în tragedii.