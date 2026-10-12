Val de migranți în Grecia: 17.000 au ajuns în Creta de la începutul anului | Alți 150 au sosit în 24 de ore

Aproape 150 de migranți au ajuns în Creta în ultimele 24 de ore, la bordul unor ambarcațiuni mici plecate din Africa de Nord, potrivit ekathimerini.com.

Numărul sosirilor pe insula din sudul Greciei a ajuns astfel la aproximativ 17.000 de la începutul anului, pe fondul intensificării traversărilor dinspre Libia.

Potrivit Gărzii de Coastă elene, 43 de bărbați au fost găsiți duminică dimineață în largul insulei Gavdos, situată la sud de Creta.

Migranții au fost reperați de o navă de patrulare a agenției europene pentru protecția frontierelor, Frontex.

Alte două grupuri au ajuns pe coasta sudică a Cretei sâmbătă

Primul era format din 26 de bărbați, 12 femei și 18 copii, descoperiți pe o plajă.

Un adolescent de 17 ani a fost arestat, suspectat că a transportat grupul în Creta din zona Tobruk, în estul Libiei.

Într-un al doilea caz, autoritățile au găsit 38 de bărbați, cinci femei și un copil pe o altă plajă din sudul insulei.

Grecia, una dintre principalele porți de intrare în UE

Mii de persoane din Orientul Mijlociu, subcontinentul indian și Africa plătesc anual rețele de traficanți pentru a ajunge ilegal în Grecia, în speranța că vor putea continua călătoria către alte state europene și vor găsi condiții de viață mai bune.

Traversarea Mediteranei dinspre Libia este una dintre rutele folosite de migranți, în pofida riscurilor ridicate asociate călătoriei cu ambarcațiuni mici.

Cei care evită această rută încearcă să ajungă în Grecia dinspre Turcia, fie pe mare, către insulele din estul Mării Egee, fie pe uscat, de-a lungul râului Evros, care delimitează o parte a frontierei dintre cele două țări.

Aproximativ 30.000 de sosiri în Grecia de la începutul anului

În total, aproximativ 30.000 de migranți au ajuns în Grecia de la 1 ianuarie, potrivit datelor prezentate în informațiile citate.

Acest bilanț plasează țara printre principalele puncte de intrare în Uniunea Europeană pentru persoanele care migrează pe rutele din estul Mediteranei.

Creta și insula Gavdos, aflate în apropierea coastelor nord-africane, au devenit puncte importante de sosire pentru ambarcațiunile care pleacă din Libia.