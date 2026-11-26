Parchetul a anunțat joi că a dispus reținerea bărbatului în așteptarea anchetei.

Suspectul a fost trimis la Autoritatea de Medicină Legală, pentru teste care să stabilească dacă a consumat droguri, potrivit Al Jazeera.

Cisterna a luat foc miercuri seara, într-o oră de vârf a traficului din Egipt, pe o porțiune elevată a șoselei de centură din al-Waraq, un district dens populat din Giza.

Incendiul s-a extins la traficul din zonă și a distrus 27 de vehicule, inclusiv mașini și motociclete.

Într-o declarație anterioară, procurorii au spus că șoferul le-a spus anchetatorilor că se deplasa dinspre al-Marg spre al-Haram cu 110 km/h.

Cum a avut loc accidentul

El a adăugat că se afla cu tatăl său în mașină, și că schimba banda pentru a depăși alte vehicule când partea stângă din fața mașinii sale a lovit partea dreaptă din spatele cisternei.

Bărbatul le-a spus procurorilor că a pierdut apoi controlul, iar mașina sa a virat în dreapta drumului. Una dintre anvelopele cisternei a explodat, se arată în comunicat, înainte ca vehiculul să lovească o barieră de beton și să se răstoarne. Benzina care se scurgea din camion a luat foc, mai arată sursa citată.

Procurorii au declarat că l-au identificat pe șofer după ce au inspectat locul accidentului și au intervievat martori. De asemenea, au vorbit ulterior cu toți răniții a căror stare le-a permis să fie interogați.

Echipele criminalistice prelevează probe de ADN de la rudele victimelor pentru a identifica unele dintre cadavre. Rudele au postat apeluri pe Facebook pentru bărbații care se aflau pe șosea și de care nu s-a mai auzit nimic de atunci, a relatat agenția de știri Reuters, potrivit aceleiași surse.