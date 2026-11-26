Emmanuel Macron a respins criticile formulate de Marine Le Pen cu privire la calendarul negocierilor pentru bugetul multianual al Uniunii Europene, în cadrul unei conferințe de presă susținute joi, la summitul european de la Bruxelles, potrivit Le Figaro.

„Este de o aroganță ieșită din comun să creadă că destinul Franței este deja în mâinile ei, pentru că, până la proba contrarie, ea nu a fost aleasă. Iar subsemnatul este ales până la 13 mai 2027”, a declarat președintele francez.

Marine Le Pen denunță „manevre politice josnice”

Candidata partidului Adunarea Națională (Rassemblement National – RN) acuzase anterior Comisia Europeană că încearcă să grăbească încheierea unui acord asupra bugetului multianual al Uniunii Europene, care să fie dificil de modificat în eventualitatea victoriei sale la alegerile prezidențiale.

„Țara noastră este în pragul incapacității de plată și al unei explozii sociale. Conducătorii noștri ar trebui să se concentreze asupra redresării ei, în loc să încerce să împiedice exprimarea democratică a poporului francez”, a scris Marine Le Pen pe X, denunțând ceea ce a numit „manevre politice josnice”.

În cazul unei victorii electorale, Marine Le Pen promite să reducă semnificativ contribuția financiară a Franței la bugetul Uniunii Europene și să oprească, după șase luni, ajutorul acordat Ucrainei.

Macron cere un acord până la sfârșitul anului

Liderii europeni analizează proiectul bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, în condițiile în care perspectiva alegerilor prezidențiale din Franța influențează calendarul negocierilor.

Un diplomat european, citat de AFP sub protecția anonimatului, a descris consecințele unei eventuale victorii a lui Marine Le Pen drept o chestiune „aproape existențială” pentru Bruxelles, unde există îngrijorări că aceasta ar încerca să „blocheze UE din interior”.

Estimat inițial la 2.000 de miliarde de euro pentru o perioadă de șapte ani, proiectul bugetului european a fost revizuit în scădere de mai multe ori. Cea mai recentă versiune, prezentată sâmbătă și supusă discuțiilor la summitul de joi, prevede reduceri de peste 200 de miliarde de euro.

Emmanuel Macron a stabilit sfârșitul lunii decembrie drept termen-limită pentru obținerea unui acord, precizând că, în caz contrar, va fi nevoit să se retragă din negocieri din cauza calendarului electoral francez.

Potrivit presei franceze, cu aproximativ cinci luni înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale din Franța, Marine Le Pen se află în fruntea tuturor sondajelor electorale.