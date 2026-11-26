Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, la sosirea la summitul european din Bruxelles, că viitorul buget pe șapte ani al Uniunii Europene trebuie să se concentreze pe prosperitatea economică, finalizarea pieței unice și consolidarea capacităților de apărare ale Europei.

„Europa trebuie să rămână capabilă să acționeze și să devină suverană”, a spus Merz, prezentând acest obiectiv drept principiul de bază pentru următorul Cadru Financiar Multianual, bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Liderul german a susținut în fața jurnaliștilor că Uniunea Europeană trebuie să devină mai competitivă din punct de vedere economic și mai autonomă din punct de vedere strategic, astfel încât să poată face față situației internaționale de acum.

Totuși, Merz a recunoscut că negocierile sunt încă la început și că există diferențe foarte mari de opinie între statele membre. Potrivit cancelarului, există o deschidere pentru continuarea discuțiilor și găsirea unui acord.

„Îmi doresc să abordăm discuțiile în mod constructiv. De asemenea, observ o disponibilitate de a ajunge la un compromis”, a declarat cancelarul german.

Germania leagă acordul privind bugetul UE de sprijinul financiar pentru Ucraina

Friedrich Merz a mai spus la Bruxelles că negocierile privind viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene sunt strâns legate de continuarea ajutorului financiar acordat Ucrainei.

Cancelarul a declarat că Germania nu este de acord cu repetarea compromisului de anul trecut, când Slovacia și Cehia au ales să nu participe la împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de Uniunea Europeană.

„Nu putem repeta compromisul de anul trecut”, a spus Merz, adăugând că există în continuare soluții pentru rezolvarea acestei probleme, făcând referire la summitul din decembrie.

La începutul lunii, cancelarul german i-a trimis o scrisoare președintelui Consiliului European, Antonio Costa, în care a precizat că Germania nu va susține bugetul UE dacă toate cele 27 de state membre nu contribuie financiar la sprijinirea Ucrainei.

Potrivit acestuia, Ucraina are nevoie de suficient ajutor militar și umanitar, inclusiv pentru a face față unei ierni dificile și pentru a-și finanța reconstrucția.

El a spus că este pusă în joc capacitatea UE de a lua decizii împreună, iar deciziile privind finanțarea europeană trebuie să fie susținute de toate cele 27 de state membre, nu doar de grupuri mai restrânse de țări.

Merz: Sprijinul pentru Ucraina trebuie să contribuie la încheierea războiului

Cancelarul german a respins, totodată, ideea că ajutorul financiar și militar oferit în continuare Ucrainei de către Uniunea Europeană ar putea prelungi războiul declanșat de Rusia.

„Ceea ce facem aici nu este pentru a prelungi războiul. O facem pentru a pune capăt războiului cât mai repede posibil”, a declarat Merz.

Referitor la situația umanitară din Ucraina, el a precizat că Uniunea Europeană trebuie să ajute țara să treacă peste iarna grea care urmează.

Potrivit cancelarului german, încheierea războiului este și în interesul Europei, iar prelungirea conflictului ar putea duce la noi valuri de refugiați din Ucraina.

Summit tensionat la Bruxelles. Liderii UE se confruntă pe tema viitorului buget european și a ajutorului pentru Ucraina

Liderii UE se pregătesc pentru discuții dificile în cadrul unui summit crucial de la Bruxelles, unde vor trebui să găsească un acord privind dimensiunea viitorului buget comunitar și continuarea sprijinului financiar pentru Ucraina.

Pe masa negocierilor se află două propuneri importante.

Prima, prezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, prevede un buget pentru o perioadă de șapte ani, în valoare de aproape 1.700 de miliarde de euro.

Statele considerate „frugale” sau „modernizatoare” cer reducerea semnificativă a acestei sume, în timp ce cele 17 țări din grupul „Prietenii Coeziunii” se opun unor noi tăieri.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, și președintele României, Nicușor Dan, au fost desemnați să reprezinte interesele grupului și să conducă negocierile în numele acestuia.

A doua propunere vine din partea Comisiei Europene și vizează acordarea unui împrumut de 45 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei, finanțat prin datorie comună.

Slovacia, Ungaria și Republica Cehă vor să nu participe la acest împrumut, poziție care a provocat nemulțumirea statelor care oferă ajutor bilateral Kievului.

Deși, din punct de vedere tehnic, bugetul UE și împrumutul pentru Ucraina sunt două subiecte separate, acestea au ajuns să fie legate în plan politic. Ambele presupun angajamente financiare importante, iar pozițiile diferite ale statelor membre pot complica negocierile.

„A venit momentul ca toți liderii să participe la această dezbatere cu o atitudine deschisă și o abordare constructivă, orientată spre compromis, întrucât trebuie să aprobăm acest buget până la sfârșitul anului”, a declarat Costa joi dimineață.