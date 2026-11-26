Liderii Uniunii Europene se pregătesc pentru o bătălie puternică privind viitorul buget al blocului comunitar pentru următorii șapte ani. Aceștia se reunesc joi, la Bruxelles, pentru un summit despre care niciunul dintre guvernele implicate nu se așteaptă să se încheie cu un acord, potrivit POLITICO.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, încearcă să obțină sprijin pentru propunerea sa privind bugetul, ce a fost prezentată sâmbătă. Aceasta prevede reduceri suplimentare de 44 de miliarde de euro față de un plan anterior.

Joi, liderii europeni vor discuta despre bugetul UE și despre un împrumut de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina. Pe parcursul zilei vor avea loc și alte runde de discuții, în grupuri restrânse sau în cadrul unor întâlniri bilaterale.

Ei se vor reuni din nou joi seara pentru a vedea dacă discuțiile au dus la vreun progres. Totuși, un acord nu este așteptat înaintea ultimului summit al anului, programat să înceapă pe 17 decembrie.

„Europa nu poate cere mai mult de la sine, alegând în același timp să investească mai puțin”, a declarat miercuri seara premierul grec Kyriakos Mitsotakis, într-un comunicat transmis de biroul său. „Nu poate exista o Europă puternică cu un buget european slab.”

Un număr foarte mare de diplomați implicați în pregătirea summitului se așteaptă la tensiuni și dispute aprinse între lideri. Potrivit acestora, nu sunt pregătiți să facă compromisuri în etapă asta a negocierilor.

„Costa știe că, probabil, are nevoie de un summit al Consiliului European nereușit înainte de a putea avea unul reușit” în decembrie, a afirmat un diplomat UE de rang înalt.

Printre principalele subiecte care pot provoca certuri și dispute se numără dimensiunea bugetului, fondurile pentru fermieri, introducerea unor taxe noi, sprijinul financiar pentru Ucraina și accesul companiilor din afara UE la finanțările pentru apărare, potrivit POLITICO.

1. Cât de mare ar trebui să fie viitorul buget al UE

Dimensiunea viitorului buget este considerată „mama tuturor bătăliilor”.

Un grup de state nordice, printre care Germania și Țările de Jos, susține un buget mai mic, care se focusează pe ceea ce consideră priorități moderne, precum apărarea și competitivitatea.

De cealaltă parte se află mai multe guverne din sudul și estul Europei, inclusiv Italia și Polonia, care cer cheltuieli mai mari și menținerea finanțării pentru domenii tradiționale, cum sunt agricultura și regiunile mai sărace.

Disputa este atât de puternică, încât statele membre nu reușesc să ajungă la un acord nici măcar în privința diferenței dintre bugetul propus și cel actual.

Cancelarul german Friedrich Merz a susținut că propunerea lui Antonio Costa este cu 40% mai mare decât bugetul precedent, stabilit în 2020 pentru o perioadă de șapte ani.

Alte guverne contestă însă această comparație, fiindcă nu ar lua în calcul inflația și rambursarea datoriei contractate de UE în perioada de după pandemia de COVID-19. Această datorie reprezintă aproximativ 10% din bugetul total.

„Unii continuă să susțină că bugetul crește față de actualul CFM [Cadrul Financiar Multianual]”, a declarat miercuri, în fața Parlamentului European, comisarul european pentru buget, Piotr Serafin. „Însă acest lucru se datorează exclusiv faptului că nu iau în considerare inflația, un argument care, pur și simplu, nu este convingător.”

Pe parcursul summitului sunt așteptate și alte neînțelegeri pe tema bugetului și a modului în care vor fi împărțite fondurile. Este o luptă a orgoliilor și a intereselor în ceea ce privește acest subiect.

2. Cum vor fi protejați fermierii

Până acum, fermierii au fost printre puținele categorii protejate de măsurile de reducere a bugetului european.

Însă acest lucru tot nu este suficient pentru Franța, țară în care există un puternic lobby al fermierilor și care se pregătește de alegeri în lunile aprilie și mai, scrutin în care candidata de extremă-dreapta Marine Le Pen conduce în sondaje.

Cea mai recentă propunere bugetară prevede alocarea a până la 297 de miliarde de euro pentru plățile directe către fermieri, în perioada 2028-2034.

Președintele francez Emmanuel Macron insistă însă ca ponderea fondurilor alocate exclusiv agriculturii să crească de la 80% la 90%. Solicitarea sa a stârnit nemulțumirea altor state membre.

„Și Franța trebuie să fie capabilă să facă compromisuri”, a declarat un al treilea diplomat european. „Ei au impresia că fac o favoare tuturor dacă își dau acordul, motiv pentru care vor ca toate prioritățile lor să fie luate în considerare.”

3. Introducerea unor taxe noi la nivel european

Antonio Costa încearcă să obțină acordul celor 27 de lideri pentru introducerea unor noi taxe la nivelul întregii Uniuni. Scopul este suplimentarea bugetului comunitar și reducerea contribuțiilor directe pe care guvernele naționale le plătesc către Bruxelles.

Cea mai recentă propunere prevede introducerea a cinci taxe noi, care ar putea aduce venituri de 60 de miliarde de euro pe an.

Cu toate astea, subiectul este delicat, fiindcă presupune acordarea unor noi competențe fiscale Uniunii Europene. Din acest motiv, liderii nu sunt așteptați să aprobe taxele înainte de finalizarea întregului acord privind bugetul.

Fiecare guvern încearcă să elimine din propunere acele taxe care l-ar afecta cel mai mult. Polonia se opune utilizării veniturilor obținute din sistemul de comercializare a cotelor de emisii pentru a viza întreprinderile poluante.

Luxemburgul se opune alocării veniturilor provenite din taxele pe tutun, iar guvernul irlandez este sceptic privind introducerea unei taxe pentru giganții din domeniul tehnologiei, din teama că aceasta ar putea declanșa măsuri de retorsiune din partea Statelor Unite.

4. Legătura dintre bugetul UE și împrumutul pentru Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz folosește negocierile privind bugetul european pentru a pune presiune pe Ungaria, Slovacia, Cehia și Bulgaria.

Acesta le cere celor patru state să contribuie la acoperirea costurilor de împrumut pentru creditul de 45 de miliarde de euro acordat Ucrainei.

Germania, care suportă aproximativ un sfert din bugetul total al UE, a amenințat că își va reduce în mod semnificativ contribuțiile dacă aceste țări continuă să se opună.

În spatele ușilor închise, Ungaria, Cehia și Bulgaria s-au arătat dornice să contribuie la rambursarea împrumutului. Premierul slovac Robert Fico este însă mai reticent, au declarat doi diplomați europeni familiarizați cu negocierile.

O posibilă soluție ar fi ca aceste state să acopere costurile de împrumut doar pentru partea din finanțarea destinată Ucrainei care nu este folosită pentru cheltuieli militare, a precizat un oficial bulgar.

Majoritatea statelor resping însă această variantă. „În Europa nu există un meniu din care să-ți alegi ce plătești și ce nu”, a declarat un alt diplomat UE de rang înalt.

5. Cine va avea acces la fondurile europene pentru apărare

Președintele francez Emmanuel Macron încearcă să limiteze accesul companiilor din afara Uniunii Europene la fondurile destinate apărării în cadrul viitorului buget.

Antonio Costa a propus ca la aceste finanțări să aibă acces și companii din țări aliate, precum Regatul Unit, Canada, Norvegia și Ucraina, însă Statele Unite nu au fost incluse în propunere.

Deși această variantă este acceptată de majoritatea guvernelor europene, ea nu este suficientă pentru Macron, care vrea să ridice subiectul în timpul summitului, a declarat un diplomat UE.

România susține însă o direcție diferită și insistă ca producătorii americani de armament să aibă un acces mai larg pe piața europeană.

„Avem nevoie de tehnologia americană în Europa și, din punctul meu de vedere, ar trebui să identificăm modalități de a colabora și de a asigura prezența americană”, a declarat pentru POLITICO ministrul român al Apărării, Ștefan-Radu Oprea.