Evenimentul anual va conține discuția președintelui Vladimir Putin cu poporul și o conferință de presă. Anunțul a fost făcut joi pe grupul de Telegram asociat Kremlinului, RIA Kremlinpool.

„Liniile telefonice directe cu Putin vor avea loc pe 10 decembrie, la ora 12:00”, a transmis RIA Kremlinpool.

Pregătirile au început în luna octombrie

Kremlinul a anunțat încă din octombrie că au început pregătirile pentru conferința de presă anuală a președintelui Vladimir Putin și pentru emisiunea de interacțiune directă cu publicul, cunoscută sub numele de „Linia Directă”.

„Ne pregătim la fel ca anul trecut și în anii precedenți, într-un format combinat. Va fi atât o Linie Directă, cât și o conferință de presă anuală de amploare a șefului statului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit The Moscow Times.

Tot atunci, Peskov a spus că un sistem modern va ajuta Kremlinul să gestioneze un volum mult mai mare de solicitări din partea publicului înainte de eveniment. Kremlinul a susținut că, pentru ediția din 2025, au fost primite peste 3 milioane de întrebări.

Ce reprezintă evenimentul anual

Emisiunea de interacțiune directă și conferința de presă de la sfârșitul anului au fost reunite într-un singur eveniment în 2020, ca urmare a pandemiei COVID-19. Formatul a fost menținut și se va respecta și în acest an.

Lansată pentru prima dată în 2001, „Linia Directă” a lui Putin urmărește să-l prezinte pe liderul rus drept „principalul om care rezolvă problemele”. Liderul rus răspunde personal la plângerile cetățenilor de rând, în special la solicitările pe care oficialii regionali și locali sunt acuzați că le ignoră.