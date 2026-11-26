Liderul AUR, George Simion, a anunțat în această săptămână că joi, 26 noiembrie, este așteptat la Parchetul General, unde ar urma să fie audiat în calitate de suspect.

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de «suspect» la Parchetul General!”, a scris George Simion marți seara pe Facebook.

Președintele AUR și-a încheiat mesajul cu un îndemn adresat susținătorilor săi:

„Nu trădăm, nu renunțăm!”

George Simion a susținut că citarea sa în calitate de suspect ar reprezenta un răspuns politic după ce luni seara, AUR a prezentat un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 din România.

În replică, Parchetul General a precizat că procedura de citare a fost efectuată vineri, 20 noiembrie, iar confirmarea de primire a citației a fost transmisă prin e-mail în aceeași zi, cu trei zile înainte ca AUR să prezinte public raportul.

În ce dosar este vizat

La postarea privind anunțul, mai mulți susținători ai săi l-au întrebat despre ce dosar este vorba. În replică, președintele AUR a precizat că este un dosar de instigare publică.

„Am primit o citație vineri pentru a fi audiat pe data de 26noiembrie și am fost sunat astăzi de un domn polițist de la cercetări penale pe telefonul soției!!! Am crezut că este altă speță dar pare că este fix aceeași: instigare publică!! Vom vedea joi cu ce am greșit în fața regimului, alte informații nu am acum să pot oferi”, a spus Simion.