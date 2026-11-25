George Simion, președintele AUR, a explicat miercuri, de la tribuna Parlamentului, motivul pentru care partidul pe care îl conduce a votat pentru moțiunea simplă, inițiată de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății.

„Nu știu ce justificare au toți deputații PNL care au votat pentru înscăunarea acestui guvern, inclusiv a acestui ministru. Nu știu ce s-a întâmplat de o lună, de când Guvernul Luca Niculescu, prin votul tuturor parlamentarilor PNL, a intrat în funcțiune, însă trebuie să înțelegem cu toții – și am demonstrat că există o majoritate aici, în Parlament – că, dacă nu ați mai susține acest guvern, el ar pica”, a declarat George Simion, în plenul Parlamentului.

Îndemnul lui Simion pentru PNL și USR

După dat de deputații AUR în favoarea moțiunii inițiată de PNL și USR, partide din opoziție, președintele partidului lansează și un îndemn către cele două formațiuni.

„Vă dau temă de gândire până pe 7 decembrie, când va fi următoarea ședință a Parlamentului. Poate vă gândiți să votați și împotriva guvernului, nu doar împotriva unui ministru sau altul”, a spus liderul AUR.

Moțiunea simplă a trecut de votul din Camera Deputaților cu 154 de voturi pentru. Acestea au venit dinspre inițiatorii demersului din legislativ, USR și PNL, dar și dinspre AUR. UDMR s-a abținut la vot.