Polonia a discutat cu NATO despre opțiunea interceptării rachetelor rusești înainte ca acestea să părăsească spațiul aerian ucrainean, a anunțat Bloomberg.

Ministrul de Externe, Radosław Sikorski, a afirmat că astfel de interceptări, realizate la solicitarea Ucrainei, ar fi considerate un act legitim de autoapărare. De asemenea, ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că, deocamdată, nu observă o „hotărâre” din partea aliaților de a aproba o astfel de măsură.

Solicitarea vine în urma a două incursiuni rusești în spațiul aerian polonez, produse într-un interval de mai puțin de o săptămână. Chiar și Ucraina solicită doborârea „obiectelor periculoase de deasupra teritoriului său”, a declarat Sikorski miercuri, pentru postul de radio polonez „Programul 3”.

„O rachetă sau o dronă care se apropie de spațiul nostru aerian reprezintă deja o amenințare directă la adresa noastră”, a spus el.

Doborârea unor astfel de obiecte „deasupra Ucrainei, la cererea Ucrainei, s-ar încadra în definiția autoapărării necesare”, a adăugat el.

Întrebat de ce NATO nu a luat încă această decizie, Sikorski a explicat că este necesară, mai întâi, o discuție aprofundată între responsabilii militari și la nivelul sediului NATO, deoarece „din punct de vedere tehnic, lucrurile nu sunt atât de simple”.

Varșovia, frustrată de atitudinea aliaților

Kosiniak-Kamysz a declarat pentru postul de radio RMF că, „încă o dată, la fel ca în luna iulie”, Polonia probabil nu va primi din partea aliaților reacția pe care o aștepta, relatează agenția spaniolă de știri EFE.

„Până acum nu am văzut o decizie a aliaților – decizie care este, de altfel, necesară pentru a putea proceda astfel. Observ, poate, o disponibilitate mai mare de a discuta, dar nu văd hotărâre”, a spus el.

El a subliniat că piloții polonezi au deja ordin să deschidă focul asupra rachetelor și dronelor care încalcă spațiul aerian al Poloniei, adăugând însă că „noi nu suntem în război cu Rusia”.

Două incursiuni în patru zile

În timpul unui atac masiv rusesc asupra Ucrainei pe 20 noiembrie, forțele poloneze au urmărit 11 obiecte potențial amenințătoare. Trei au intrat în spațiul aerian polonez, iar două rachete și o dronă cu reacție au căzut pe teritoriul polonez. Nu au fost persoane rănite.

Un Gripen suedez sub comanda NATO a fost autorizat să angajeze o rachetă de croazieră suspectată Kh-101, dar vremea rea l-a împiedicat pe pilot să o identifice, a declarat comandantul operațional polonez, generalul-locotenent Ireneusz Nowak, potrivit The Kyiv Independent.

În noaptea de 24 noiembrie, o dronă rusească a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian polonez. Forțele poloneze au fost autorizate să o doboare, dar au reținut focul după ce s-a întors spre est, a relatat Fox News.

Varșovia și-a schimbat regulile de angajament în octombrie pentru a permite doborâri bazate pe datele radar și comportamentul de zbor, în timp ce avioanele NATO au nevoie în continuare de identificare vizuală, a relatat EFE.

De ce contează

Interceptarea armelor rusești deasupra Ucrainei ar extinde apărarea aeriană aliată dincolo de teritoriul NATO, un pas pe care aliații nu l-au făcut până acum.