„Rusia vrea mai mult decât Ucraina”, a declarat Merz în timpul unei dezbateri privind bugetul pentru 2027 în Bundestag, camera inferioară a Parlamentului german, informează agenția de presă dpa.

„Cine nu înțelege acest lucru nu înțelege lumea în care trăim sau urmărește obiective cu totul diferite în ceea ce privește libertatea, deschiderea și liberalismul țării noastre”, a adăugat Merz.

Declarațiile sale au fost adresate partidului Alternativa pentru Germania (AfD) și partidului Die Linke, ambele critice față de sprijinul acordat de Germania Ucrainei în lupta împotriva Rusiei.

„Noi, europenii, trebuie să arătăm Rusiei care îi sunt limitele”

Rusia adoptă o conduită tot mai agresivă în regiunea baltică, în Polonia, în regiunea Mării Negre, în spațiu și „chiar aici, în țara noastră, cu prețul pierderii de vieți omenești”, a declarat Merz, făcând referire la descoperirea, în luna august, a unei drone încărcate cu explozibili pe aeroportul din Leipzig, incident pe care Berlinul l-a atribuit Rusiei.

Din acest motiv, „noi, europenii, trebuie să arătăm Rusiei care îi sunt limitele”, a declarat cancelarul Germaniei.

În ultimele luni, România și Bulgaria s-au confruntat cu mai multe incidente de securitate în regiunea Mării Negre, inclusiv atacuri cu drone asupra navelor comerciale. De asemenea, drone rusești au încălcat în repetate rânduri spațiul aerian al României, în contextul războiului din Ucraina.

Merz subliniază unitatea statelor din Coaliția de Voință

Merz a precizat că țările participante la Coaliția de Voință, un grup de state care sprijină Ucraina și care s-au reunit săptămâna trecută la Berlin, și-au reafirmat angajamentul de a continua sprijinul acordat Kievului.

„Printre acestea s-au numărat și Statele Unite, care, în opinia mea, au fost în mod evident surprinse de cât de uniți au fost europenii în această chestiune”, a adăugat el.

Această unitate, a spus Merz, „permite un optimism prudent în ceea ce privește perspectiva păcii, a unei păci adevărate”.