Suveranul Pontif a atras atenția asupra frecvenței tot mai mari a fenomenelor meteorologice extreme și a criticat lipsa unui acord internațional concret în urma summitului COP31, în cadrul audienței generale săptămânale din Piața Sfântul Petru.

„Având în vedere frecvența tot mai mare a fenomenelor de mediu extreme, asociate crizei climatice, este îngrijorător faptul că COP 31 s-a încheiat fără ca comunitatea internațională să-și asume angajamente clare pentru a aborda această problemă în mod serios și responsabil. Această situație reclamă o reînnoire a responsabilității comune, noi forme de solidaritate între națiuni, precum și schimbări fundamentale în comportamente, în sistemele socio-economice și în modul în care ne guvernăm societățile”, a transmis liderul de la Vatican, citat de Reuters.

De ce a eșuat summitul COP31

Reacția acestuia vine după ce cea mai lungă conferință a ONU privind schimbările climatice din istorie s-a încheiat fără adoptarea unei declarații finale, după ce mai multe țări au respins acordul prezentat de copreședinții reuniunii.

Uniunea Europeană și alte state au respins propunerea înaintată de președinția summitului, asigurată de Turcia și Australia.

Reprezentanții acestora au considerat că documentul era prea slab pentru a contribui în mod eficient la combaterea încălzirii globale. Principala obiecție a fost legată de absența renunțării treptate la combustibilii fosili.

„Este inadmisibil să avem un acord privind clima care să nu facă nicio referire la combustibilii fosili și nici la renunțarea treptată la aceștia”, a declarat ministrul irlandez pentru Climă, Darragh O’Brien, a cărui țară deține președinția rotativă a Consiliului UE.