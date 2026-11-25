„Biciuirea cântăreței iraniene Parastoo Ahmadi și a patru membri de sex masculin ai echipei sale, în urma unui concert pe care l-a susținut fără a purta un văl pe cap, este abominabilă”, a declarat Volker Turk, comisarul ONU pentru drepturile omului, pe X.

Potrivit France 24, Turk a mai adăugat că „biciuirea este o formă de tortură sau altă pedeapsă crudă, inumană sau degradantă, absolut interzisă de dreptul internațional în toate circumstanțele”.

De asemenea, el a mai spus că „Iranul trebuie să se abțină de la executarea altor pedepse cu biciuire și să elimine această practică din legislația sa”.

Pedeapsă aspră pentru că nu a purtat văl

Parastoo Ahmadi și patru membri ai echipei sale au fost loviți cu biciul de 74 de ori fiecare, luni. Pedeapsa a venit după o reprezentație vizionată de milioane de ori pe YouTube, în care artista nu purta vălul islamic obligatoriu.

În Iran, femeile sunt obligate prin lege să poarte vălul islamic în public, iar cântatul în public de către femei este, de asemenea, supus unor restricții severe.

Înregistrarea concertului a devenit virală și a acumulat peste trei milioane de vizualizări pe YouTube.

Pe lângă cele 74 de lovituri de bici, cei cinci au primit interdicția de a desfășura activități artistice și muzicale timp de doi ani, precum și interdicția de a părăsi Iranul în aceeași perioadă.

După publicarea înregistrării, Parastoo Ahmadi și doi dintre muzicienii care au participat la concert au fost arestați, fiind ulterior eliberați pe cauțiune.