Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii israelieni, pe fondul tensiunilor persistente dintre cele două state și al informațiilor privind presupusele pregătiri ale Iranului pentru dezvoltarea unor arme de distrugere în masă.

„Iranul dezvoltă arme chimice. Statul Israel nu le va permite să ajungă la această capacitate”, a declarat Israel Katz, potrivit postului public de televiziune KAN, citat de AFP.

Oficialul israelian a susținut că atât Israelul, cât și Statele Unite ale Americii dețin informații despre presupusul program iranian. El nu a oferit însă detalii despre stadiul dezvoltării armelor, locurile în care s-ar desfășura activitățile respective sau natura exactă a capacităților despre care vorbește.

Potrivit publicației The Times of Israel, Katz a afirmat că Iranul ar fi luat decizia strategică de a dezvolta arme chimice în urma confruntărilor militare cu Israelul și SUA. Teheranul ar urmări astfel să obțină o capacitate militară care să compenseze pierderile suferite în urma atacurilor.

Informațiile serviciilor israeliene au fost primite cu scepticism la Washington

Declarațiile lui Katz vin după ce, la începutul lunii noiembrie, The New York Times a relatat că serviciile de informații israeliene au transmis Statelor Unite și unor state din Golf evaluări potrivit cărora Iranul ar lua în calcul utilizarea armelor chimice împotriva adversarilor săi.

Potrivit publicației americane, informațiile prezentate de Israel au fost întâmpinate cu reacții diferite la Washington. Unii oficiali americani au considerat că avertismentele trebuie luate în serios, în timp ce alții au privit cu scepticism evaluările serviciilor israeliene.

O parte dintre oficialii americani au suspectat că informațiile ar putea face parte dintr-un demers al guvernului condus de Benjamin Netanyahu pentru a convinge administrația președintelui Donald Trump să reia operațiunile militare de amploare împotriva Iranului.

Și mai mulți oficiali din statele Golfului Persic și-au exprimat îndoielile cu privire la credibilitatea evaluărilor prezentate de Israel, potrivit aceleiași relatări.

Informațiile transmise de serviciile israeliene ar fi vizat inclusiv dezvoltarea unor tehnologii care să permită transportarea agenților chimici cu ajutorul rachetelor sau introducerea acestora pe teritoriul statelor considerate adversare. Nu au fost prezentate însă public dovezi independente care să confirme existența unui program operațional de arme chimice.

Iranul respinge acuzațiile

Teheranul a respins anterior informațiile privind dezvoltarea unor arme chimice sau biologice. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a catalogat acuzațiile drept „frauduloase” și a acuzat Statele Unite că încearcă să construiască un argument pentru extinderea conflictului cu Iranul.

Oficialul iranian a făcut o paralelă cu informațiile false privind existența armelor de distrugere în masă în Irak, folosite de administrația americană înaintea invaziei din 2003.

„Acuzațiile continuă să se schimbe, dar narațiunea din spatele lor rămâne îngrijorător de familiară”, a transmis Baghaei într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

Israelul nu exclude o nouă confruntare militară

În cadrul aceleiași întâlniri cu jurnaliștii, Israel Katz a afirmat că armata israeliană și Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) sunt pregătite pentru eventuale operațiuni militare comune împotriva Iranului.

„Planurile operaționale sunt pregătite. Trump va decide”, a declarat ministrul israelian.

Katz a subliniat că prioritatea Israelului rămâne împiedicarea Iranului să își dezvolte capacitățile nucleare și militare, dar a avertizat că presupusul program de arme chimice reprezintă o amenințare care nu poate fi ignorată.