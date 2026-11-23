În octombrie, numărul atacurilor raportate Centrului pentru Operațiuni de Comerț Maritim al Regatului Unit (UKMTO), structură afiliată Marinei Regale, a depășit 30 pentru prima dată de la începutul războiului dintre SUA și Iran, în februarie.

Până duminică, în noiembrie fuseseră raportate cel puțin 22 de atacuri, a doua cea mai mare cifră de la debutul conflictului, potrivit unei analize CNN a datelor UKMTO.

Zona de raportare cuprinde Strâmtoarea Ormuz, Golful Persic și Golful Oman.

Ormuz – o linie de front intens disputată

Înainte de octombrie, media lunară a atacurilor raportate în regiune era de aproximativ 10.

Cifrele diferă de la o sursă la alta, dar și datele Organizației Maritime Internaționale indică octombrie drept luna cu cele mai multe incidente confirmate din acest an.

De la începutul conflictului, strâmtoarea a devenit o linie de front intens disputată.

Atacurile de acolo au perturbat transporturile de petrol și gaze și au provocat consecințe economice la nivel global.

Iranul a început să blocheze traficul după atacurile americano-israeliene care au declanșat războiul.

Traficul comercial rămâne redus

Ca răspuns, SUA au impus un blocaj asupra porturilor iraniene, iar producătorii din Golf au găsit modalități de a trece navele prin strâmtoare.

Traficul comercial prin canal rămâne redus față de nivelul de referință din 2025.

Înainte de război, prin acest canal trecea o cincime din petrolul lumii.

Pe fondul scăderii prețurilor globale ale petrolului și al presiunii tot mai mari asupra veniturilor Iranului din țiței, Teheranul și-a intensificat atacurile.

Experții spun că țara își pierde influența asupra căii navigabile și ar putea escalada atacurile pentru a obține concesii de la Washington.

Prețul petrolului scade pe fondul aparentei redresări

Agenția Internațională pentru Energie atribuie scăderea recentă a prețurilor petrolului redresării exporturilor din Golf.

Cotațiile au scăzut și după rezultatele alegerilor intermediare din SUA, când s-au domolit temerile privind o nouă acțiune militară americană în Orientul Mijlociu.

„Piețele par să presupună tot mai mult că o revenire la un război de amploare este puțin probabilă și că aprovizionarea cu petrol își va reveni treptat”, a declarat pentru CNN Hamidreza Azizi, analist senior pe Iran la think-tank-ul International Crisis Group.

„Dar această presupunere s-ar putea schimba rapid dacă Iranul decide să intensifice confruntarea.”

Hemoragia de bani a Iranului continuă

Între timp, veniturile interne ale Iranului din petrol scad abrupt, deoarece blocada americană a porturilor iraniene continuă să restrângă livrările de țiței către piețele globale, potrivit serviciului de monitorizare maritimă Kpler.

„Petrolul iranian aflat pe apă în afara zonei de blocadă a ajuns la zero, deoarece ultimele încărcături au fost descărcate în China la începutul acestei luni. Prin urmare, veniturile Iranului din petrol ar putea scădea la zero până la jumătatea lui decembrie”, a transmis Kpler la sfârșitul lui octombrie.

Trump: „Nu avem nevoie de o înțelegere”

Președintele american Donald Trump a declarat luna aceasta că SUA nu „au nevoie de o înțelegere” cu Teheranul și i-a cerut vicepreședintelui JD Vance să-și concentreze atenția în altă parte.

„Nu avem nevoie de o înțelegere cu Iranul. Vremurile acelea au trecut de mult!”, a scris Trump pe Truth Social.

„Le avem banii, sute de miliarde de dolari, și le avem Strâmtoarea!”

Ulterior, el a lăsat să se înțeleagă că nu ar ezita să reia loviturile militare în Iran, dacă va fi nevoie.

Trei petroliere lovite în Ormuz din vineri

În cele mai recente atacuri, proiectile au lovit trei petroliere care părăseau strâmtoarea vineri și sâmbătă, potrivit companiei de gestionare a riscurilor maritime Marisks.

Marisks nu a confirmat cine se află în spatele atacurilor, dar a precizat că implicarea Iranului este „evaluată ca probabilă”.

La bordul navei Captain Leon, un petrolier chimic și de țiței sub pavilionul Insulelor Marshall, a izbucnit un incendiu după ce nava a fost lovită la prova, vineri, la ora 15:00 UTC (17:00, ora României).

Întreg echipajul este în siguranță, a transmis Marisks.

Torkel, un petrolier de țiței sub pavilion hongkonghez, a luat foc după ce a fost lovit la pupa, sâmbătă, la ora 05:00 UTC (07:00, ora României).

În mai puțin de o oră, Arina, tot sub pavilion hongkonghez, a fost lovită de o rachetă în sala mașinilor.

Atacurile arată „amenințarea critică persistentă” la adresa transportului comercial din regiune, a spus Marisks, în special în „coridorul sudic” de lângă coasta Omanului, căruia Iranul i se opune vehement.