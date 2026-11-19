Oficiali din statele Golfului Persic, Pakistan și Turcia au purtat discuții și convorbiri telefonice cu reprezentanți de rang înalt ai Washingtonului, în încercarea de a evita o nouă escaladare militară, potrivit unor oficiali regionali citați de Associated Press (AP).

Patru oficiali familiarizați cu eforturile diplomatice au vorbit sub protecția anonimatului, precizând că nu erau autorizați să comenteze public subiectul.

Un alt conflict ar fi „și mai devastator”

Potrivit acestora, statele din regiune se tem că reluarea confruntărilor ar putea provoca un conflict și mai devastator decât cel anterior.

Demersurile diplomatice au loc într-un moment în care tensiunile dintre Statele Unite, Israel și Iran cresc din nou.

Teheranul și-a extins miercuri atacurile asupra unor ținte din regiunea Golfului, vizând o bază aeriană americană din Kuweit și lansând mai multe atacuri asupra Bahrainului. Acțiunile par să fi fost o ripostă la loviturile americane din ziua precedentă.

Atacuri în lanț

Bahrainul găzduiește Flota a V-a a Marinei SUA, iar instalațiile americane de pe teritoriul său au fost vizate în repetate rânduri în ultimele zile, după o pauză de aproximativ două luni.

Potrivit AP, atacurile iraniene au urmat unei lovituri lansate de un avion american asupra unui amplasament pentru lansarea rachetelor al Gărzii Revoluționare, pe insula Qeshm, în Strâmtoarea Ormuz.

Netanyahu ar vrea o campanie aeriană comună împotriva Iranului

Oficialii regionali susțin că inițiativa diplomatică urmărește să contracareze presiunile exercitate de Benjamin Netanyahu asupra administrației americane.

Premierul israelian ar dori fie ca Statele Unite să reia atacurile asupra Iranului, fie să permită Israelului să desfășoare o nouă operațiune aeriană împotriva instalațiilor nucleare și a capacităților de rachete ale Teheranului.

Vizita șefului Mossad

Aliații Washingtonului din regiune ar fi devenit și mai îngrijorați după vizita în Statele Unite a șefului Mossad, Roman Gofman, considerat apropiat al lui Netanyahu.

Potrivit unor oficiali citați de AP, aceștia se tem că întâlnirile sale cu reprezentanți ai administrației Trump ar putea influența decizia președintelui american în favoarea reluării operațiunilor militare.

Gofman s-a întâlnit la Washington cu directorul CIA, John Ratcliffe, iar ulterior a călătorit la Miami pentru discuții cu trimisul special american Steve Witkoff.

Potrivit unor relatări citate de Reuters, șeful Mossad ar fi susținut în cadrul acestor contacte ideea unor atacuri comune americano-israeliene și ar fi prezentat informații israeliene despre programul nuclear iranian.

Atacurile din Golf sporesc riscul unei noi escaladări

Situația militară complică eforturile de găsire a unei soluții diplomatice.

În Kuweit, armata a anunțat că sistemele de apărare aeriană au interceptat drone, fără să raporteze imediat pagube.

În Bahrain, autoritățile au emis alerte prin care populația a fost îndemnată să se adăpostească, iar armata a anunțat ulterior interceptarea mai multor atacuri.

Emoțiile unui nou eventual atac

Președintele Donald Trump a transmis în ultimele zile mesaje contradictorii privind următorii pași ai Statelor Unite. Deși a sugerat că noi lovituri sunt puțin probabile, Washingtonul a trimis în regiune un al treilea portavion și mii de militari suplimentari.

Statele din Golf se tem că o nouă ofensivă americană sau israeliană ar determina Iranul să intensifice represaliile împotriva bazelor militare, infrastructurii energetice și rutelor comerciale din regiune.

În paralel, blocada navală americană și atacurile asupra navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz sporesc presiunea asupra Teheranului.

Un atac asupra unui petrolier al companiei emirateze ADNOC, produs marți, s-a soldat cu dispariția unui membru al echipajului și rănirea altor 11 persoane, potrivit informațiilor publicate de AP.