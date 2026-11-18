În paralel, Bahrainul a raportat noi atacuri aeriene iraniene, pe fondul intensificării confruntărilor militare din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Este primul atac iranian asupra Kuweitului din septembrie, potrivit agenției de presă.

Iranul susține că a vizat instalații militare americane din Kuweit

Armata iraniană a comunicat că a atacat instalații americane pentru drone și rachete de la baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit.

Anterior, autoritățile kuweitiene anunțaseră că sistemele de apărare antiaeriană intervin pentru a contracara atacuri cu drone ostile.

Kuweitul a transmis că își rezervă dreptul de a adopta toate măsurile necesare pentru apărarea suveranității, a teritoriului și a infrastructurii sale strategice.

Atacul a venit după ce avioane militare americane au bombardat marți seară o poziție de lansare a rachetelor de pe insula iraniană Qeshm.

Un oficial militar american a declarat pentru Reuters că operațiunea a reprezentat un răspuns la atacurile iraniene asupra personalului și obiectivelor Statelor Unite.

Presa iraniană, citând un oficial de la Teheran, a relatat că bombardamentul american nu ar fi provocat pagube infrastructurii.

Bahrainul anunță noi atacuri iraniene

Autoritățile din Bahrain au comunicat miercuri că au interceptat atacuri aeriene lansate de Iran, pentru a treia oară în decurs de o săptămână.

Bahrainul, stat care găzduiește comandamentul Flotei a V-a a Marinei americane, a acuzat Teheranul de o politică ostilă sistematică împotriva regatului.

Comandantul armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat Statele Unite și aliații acestora că Iranul este pregătit să răspundă cu o forță sporită în cazul unor noi atacuri.

„Dacă inamicul își repetă greșeala (…) suntem pregătiți și avem planuri pentru a-l înfrunta pe el și pe susținătorii săi într-un mod mai puternic, mai devastator și fără limitări geografice”, a declarat oficialul iranian, potrivit imaginilor difuzate de presa de stat.

Hasan Al Hasan, specialist în politica Orientului Mijlociu la International Institute for Strategic Studies, consideră că Iranul încearcă o escaladare prudentă a confruntării.

Analistul avertizează însă că situația s-ar putea deteriora dacă Washingtonul va extinde operațiunile militare către obiective aflate mai adânc pe teritoriul iranian.

Qatarul încearcă să reducă diferențele dintre părțile implicate

Noile atacuri au loc în contextul unui conflict declanșat la 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, iar Teheranul a ripostat prin lovituri asupra Israelului și asupra statelor din Golf care găzduiesc baze militare americane.

Confruntările s-au extins ulterior în Liban, unde Israelul luptă împotriva grupării Hezbollah, susținută de Iran, și în Yemen, de unde rebelii houthi au lansat atacuri asupra unor obiective saudite.

Pe fondul intensificării ostilităților, Qatarul încearcă să faciliteze negocieri pentru reducerea tensiunilor.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Doha, Majed Al Ansari, a anunțat că oficiali qatarioți și iranieni s-au întâlnit marți pentru discuții menite să apropie pozițiile părților și să reducă diferențele dintre propunerile existente.

Arabia Saudită a condamnat atacurile recente ale Iranului și a cerut încetarea agresiunilor, respectarea dreptului internațional și reluarea eforturilor diplomatice.

Tot miercuri, o coaliție condusă de Arabia Saudită a anunțat interceptarea unei rachete de croazieră despre care a afirmat că fusese lansată de rebelii houthi spre Riad. Informația nu a fost confirmată imediat de gruparea yemenită.

Transportul maritim și aprovizionarea cu energie, afectate de conflict

Războiul a provocat perturbări majore ale transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru comerțul mondial cu petrol și gaze.

Iranul a declarat strâmtoarea închisă, iar Statele Unite au instituit o blocadă navală împotriva Iranului.

Aceste evoluții au contribuit la creșterea prețurilor internaționale ale energiei și la intensificarea riscurilor pentru navele comerciale.

Compania ADNOC Logistics & Services, din Emiratele Arabe Unite, a anunțat miercuri că un membru al echipajului este dat dispărut, iar alți 11 au fost răniți după ce una dintre navele sale a fost atacată marți în Strâmtoarea Ormuz.

Separat, echipajul unui petrolier destinat transportului de gaze petroliere lichefiate a abandonat marți nava în apropiere de Khasab, Oman.

Marco Rubio: Nu există o amenințare iminentă asupra Washingtonului

În Statele Unite, președintele Donald Trump a declarat marți că autoritățile tratează cu seriozitate informațiile privind un posibil complot iranian împotriva capitalei americane.

Declarația a venit după ce CNN a relatat, citând evaluări ale serviciilor de informații americane, despre posibilitatea unui atac care ar implica o așa-numită „bombă murdară”, un dispozitiv exploziv convențional conceput pentru dispersarea materialelor radioactive.

Ministerul iranian de Externe a respins acuzațiile, calificându-le drept nefondate.

Miercuri, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, în timpul unei vizite la Manila, că nu consideră că Washingtonul s-ar confrunta cu un pericol imediat.

„Nu cred că există vreo amenințare iminentă”, a afirmat Rubio, întrebat de un jurnalist despre riscul unui atac asupra capitalei Statelor Unite.

În pofida eforturilor diplomatice, noile atacuri din regiunea Golfului evidențiază fragilitatea situației de securitate și riscul extinderii confruntărilor militare în Orientul Mijlociu.