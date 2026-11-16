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SUA au trimis al treilea portavion în Orientul Mijlociu

Portavionul SUA Theodore Roosevelt a ajuns în Orientul Mijlociu, aducând la trei numărul grupurilor de atac americane din regiune, în timp ce discuțiile pentru încheierea războiului de acolo rămân blocate.
SUA au trimis al treilea portavion în Orientul Mijlociu
sursa foto: pixabay
Laurentiu Marinov
16 nov. 2026, 11:26, Știri externe
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Sosirea portavionului Theodore Roosevelt aduce la trei numărul grupărilor aeronavale americane prezente în Orientul Mijlociu, în timp ce discuțiile cu Iranul sunt într-un impas, potrivit Le Figaro.

Potrivit experților, Statele Unite par să se pregătească să reia atacurile la scară largă împotriva Iranului, în timp ce de câteva săptămâni Washingtonul și Teheranul se ciocnesc în principal pe mare: Statele Unite impun o blocadă a porturilor iraniene, în timp ce Republica Islamică Iran încearcă să-și exercite controlul asupra strâmtorii strategice Ormuz.

Lucrurile s-au schimbat însă duminică: explozii s-au auzit în Bahrain, Teheranul susținând că a atacat o bază americană din țara din Golf, care este vizată în mod regulat, folosind drone.

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