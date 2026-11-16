Dacian Cioloș, reacție dură după eșecul alegerilor pentru șefia Francofoniei: „O zi foarte tristă”. Fostul premier acuză că un stat refuză să accepte înfrângerea electorală/Nicușor Dan: Candidatura lui Dacian Cioloș a crescut vizibilitatea României

UPDATE ora 12:18 Luca Niculescu: România își va consolida rolul în organizațiile internaționale

Premierul Luca Niculescu a apreciat luni campania desfășurată de Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), după ce statele membre nu au reușit să ajungă la un consens privind desemnarea unui nou lider al organizației. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful Guvernului a descris candidatura fostului premier drept „un demers consistent și ambițios”, bazat pe o viziune care a evidențiat contribuția Francofoniei la promovarea păcii, dezvoltării economice și incluziunii, cu accent pe femei și tineri.

Potrivit lui Niculescu, prin această candidatură, România și-a reafirmat angajamentul față de valorile organizației și consolidarea relațiilor cu statele membre. Premierul i-a mulțumit lui Dacian Cioloș pentru „efortul susținut, determinarea și seriozitatea cu care a reprezentat România în această campanie”, dar și echipei Ministerului Afacerilor Externe și tuturor celor implicați în demersul diplomatic. „România va continua să își consolideze prezența și rolul activ în organizațiile internaționale”, a transmis Luca Niculescu.

Campania lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Francofoniei a fost un demers consistent și ambițios, construit în jurul unei viziuni care a pus în prim-plan rolul Francofoniei în promovarea păcii, dezvoltării economice și incluziunii, cu o atenție specială acordată femeilor și tinerilor. Prin această candidatură, România a transmis un mesaj puternic despre angajamentul său față de valorile Francofoniei și față de consolidarea parteneriatelor cu statele membre. Îi mulțumesc lui Dacian Cioloș pentru efortul susținut, determinarea și seriozitatea cu care a reprezentat România în această campanie, precum și echipei Ministerului Afacerilor Externe și tuturor celor care au contribuit, cu profesionalism și dedicare, la acest efort diplomatic. România va continua să își consolideze prezența și rolul activ în organizațiile internaționale. — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) November 16, 2026

UPDATE ora 11:45 Nicușor Dan: Candidatura lui Dacian Cioloș a crescut vizibilitatea României

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, într-un mesaj publicat pe Facebook, că decizia de amânare cu un an a alegerii noului secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) a fost luată pentru a proteja unitatea organizației, după ce negocierile dintre statele membre nu au dus la un consens.

„După mai multe runde intense de negociere, statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei nu au ajuns la consens privind noul Secretar general. Tocmai pentru a nu afecta unitatea francofoniei, s-a luat decizia de a amâna cu un an desemnarea noului Secretar general al OIF”, a transmis șeful statului. Nicușor Dan a apreciat campania desfășurată de fostul premier Dacian Cioloș, candidatul susținut de România, subliniind că aceasta a contribuit la consolidarea prezenței țării pe plan internațional.

„Dacian Cioloș a făcut o campanie foarte bună, care a crescut vizibilitatea României în toate țările francofone de pe mai multe continente, cu un proiect ambițios, de reformă, revitalizare și modernizare a OIF”, a afirmat președintele. Acesta a adăugat că participarea României la competiție a demonstrat capacitatea țării de a organiza și susține campanii diplomatice de anvergură internațională.

UPDATE ora 10:46 Dacian Cioloș, după blocajul de la Summitul Francofoniei: „Este o zi foarte tristă pentru organizația noastră”

Fostul premier Dacian Cioloș a reacționat luni, 16 noiembrie, după ce statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) nu au reușit să desemneze un nou secretar general, iar alegerile au fost amânate cu un an. Candidatul României a calificat situația drept „o zi foarte tristă pentru Francofonie” și a criticat incapacitatea organizației de a lua o decizie.

Cioloș a acuzat inclusiv faptul că un stat refuză să accepte o înfrângere electorală, fără a preciza despre ce țară este vorba. Decizia a venit la finalul unor negocieri tensionate, desfășurate în Cambodgia, unde președintele Nicușor Dan s-a deplasat personal pentru a susține candidatura României.

„Este o zi foarte tristă pentru Francofonie, care riscă să lase urme adânci cărora încă nu le putem măsura consecințele”, a transmis Dacian Cioloș, într-un mesaj publicat pe Facebook, la scurt timp după încheierea negocierilor.

Fostul premier a criticat faptul că liderii statelor membre nu au reușit să depășească divergențele și să desemneze un nou conducător al organizației.

„Summit-ul a evitat incapacitatea de a lua o decizie, chiar dacă interesul general al Organizației impunea statelor membre să lase deoparte ceea ce le divide pentru a găsi un teren comun”, a scris Cioloș.

Acesta a susținut că miza depășește rezultatul unei competiții electorale și privește capacitatea Francofoniei de a funcționa ca organizație internațională.

„Aici nu este vorba despre țări, regiuni sau oameni, dar am fi avut nevoie de un efort colectiv pentru a păstra spiritul de cooperare și pentru a purta o viziune capabilă să restabilească încrederea în capacitatea Francofoniei de a face față provocărilor zilei de mâine”, a adăugat fostul premier.

Cioloș acuză că un stat refuză să accepte înfrângerea electorală

Fostul premier a criticat faptul că discuțiile s-au concentrat pe originea geografică a candidaților și pe disputele dintre state, în loc să fie analizate proiectele propuse pentru viitorul organizației.

„Din păcate, în ultimele zile, nu am dezbătut viziunea pentru viitorul francofoniei, ci mai degrabă felul în care fiecare țară judecă originea geografică a unui candidat și, mai ales, modul de a proceda atunci când un stat refuză să accepte înfrângerea electorală”, a afirmat Cioloș.

Declarația vine însă în contextul tensiunilor diplomatice dintre Rwanda și Republica Democratică Congo, cele două state africane care s-au confruntat în ultimele săptămâni în privința viitoarei conduceri a OIF.

Cioloș cere modificarea regulilor și limitarea mandatelor

În mesajul său, Dacian Cioloș a cerut și reformarea procedurilor de alegere a secretarului general, precum și introducerea unor reguli care să împiedice blocajele similare.

„Va trebui să revizuim unele proceduri și reguli, dar numai după finalizarea acestui proces electoral. Numărul de termene pentru secretarul general trebuie limitat la doi. Oricine deține această funcție trebuie să servească întreaga comunitate francofonă și să nu o ia ostatică. Procedura de vot trebuie clarificată. Trebuie introdus principiul rotației geografice”, a transmis fostul premier.

Cioloș a insistat că organizația nu își poate îndeplini obiectivele în lipsa încrederii dintre statele membre.

„Nu putem lucra împreună pentru realizarea proiectelor noastre dacă nu avem încredere unii în alții sau dacă respingem un candidat doar pentru că este dintr-o regiune dată”, a susținut candidatul României.

Alegerile pentru șefia Francofoniei, amânate cu un an

Cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline ale Organizației Internaționale a Francofoniei nu au reușit să ajungă luni, 16 noiembrie, la un consens privind desemnarea unui nou secretar general.

Liderii reuniți la Phnom Penh au decis să amâne alegerile cu 12 luni.

Actuala secretară generală, Louise Mushikiwabo, reprezentanta Rwandei, va continua să conducă organizația până la organizarea unui summit electoral extraordinar, programat până la sfârșitul anului 2027.

Știrea inițială:

În lipsa unui consens între cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline, actuala secretară generală va continua să conducă organizația încă un an, până la organizarea unui summit electoral extraordinar.

Decizia a fost luată după ce niciunul dintre cei patru candidați înscriși în cursă nu a întrunit consensul necesar pentru desemnarea la conducerea OIF în perioada următoare.

Printre candidați s-a aflat și fostul premier român Dacian Cioloș, susținut de România pentru funcția de secretar general al organizației.

Alegerea viitorului secretar general, amânată până în 2027

Potrivit informațiilor comunicate după reuniune, cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline vor fi chemate din nou să decidă asupra conducerii organizației până la sfârșitul anului 2027.

În acest scop, urmează să fie convocat un summit extraordinar, dedicat exclusiv procesului electoral.

Până atunci, actuala secretară generală, Louise Mushikiwabo, își va continua activitatea la conducerea OIF pentru încă un an, asigurând continuitatea instituțională a organizației.

Această soluție a fost adoptată după ce negocierile dintre delegațiile participante nu au permis identificarea unui candidat acceptat de toate părțile.

Rwanda nu va mai propune un candidat pentru un nou mandat

În urma deciziei de amânare a alegerii secretarului general, Rwanda a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat.

Anunțul intervine în contextul în care actuala conducătoare a OIF, Louise Mushikiwabo, este originară din Rwanda și se află în fruntea organizației din 2019.

Retragerea candidaturii Rwandei schimbă datele viitorului proces electoral, care urmează să se desfășoare în cadrul summitului extraordinar programat până la sfârșitul anului viitor.

România l-a susținut pe Dacian Cioloș

România a participat la procesul electoral cu o candidatură proprie, cea a fostului prim-ministru Dacian Cioloș, susținută de președintele Nicușor Dan.

Candidatura a reprezentat o încercare a diplomației române de a obține o poziție de conducere la nivelul uneia dintre cele mai importante organizații internaționale din spațiul francofon.

Amânarea alegerilor înseamnă că summitul din Cambodgia nu a desemnat un câștigător, iar funcția de secretar general nu va fi preluată de un nou titular în urma acestei reuniuni.

Nu a fost anunțat, deocamdată, dacă toți candidații înscriși în actuala cursă își vor menține candidaturile pentru scrutinul extraordinar din 2027.

Organizația Internațională a Francofoniei reunește state și guverne care cooperează în domeniile limbii franceze, educației, culturii, democrației și dezvoltării durabile.

Alegerea viitorului secretar general rămâne astfel deschisă, iar decizia finală a fost amânată pentru un summit extraordinar care va avea loc cel târziu la sfârșitul anului 2027.