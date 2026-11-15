Nicușor Dan participă la summitul Francofoniei din Cambodgia. România îl susține pe Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general

UPDATE. Nicușor Dan susține candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Francofoniei: „Este un câștig pentru țara noastră”

Președintele Nicușor Dan a scris pe pagina sa de Facebook că susține candidatura lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al organizației, pentru mandatul 2027-2030.

Acesta afirmă că fostul premier propune „o viziune credibilă și ambițioasă” pentru dezvoltarea comunității francofone și că alegerea sa ar consolida influența României pe plan internațional.

„Am fost întâmpinat astăzi de Majestatea Sa Norodom Sihamoni, Regele Cambodgiei, în debutul celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei la care particip pentru a susține și promova candidatura lui Dacian Cioloș în funcția de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027-2030. Candidatura pentru cea mai înaltă poziție într-o organizație internațională de anvergură este un câștig pentru țara noastră, pentru că ne profilează pe scena mondială ca națiune pregătită să-și asume contribuții tot mai consistente la marile proiecte internaționale”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a scris că Dacian Cioloș „propune o viziune credibilă și ambițioasă pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone, iar proiectul său ar permite României să-și întărească influența în spațiul francofon, să-și consolideze relațiile cu statele membre și să obțină beneficii în mai multe domenii de interes”.

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan începe duminică o vizită oficială de două zile în capitala Cambodgiei, Phnom Penh, unde va participa la cel de-al XX-lea Summit al Francofoniei.

La reuniune sunt așteptați lideri din cele 53 de state membre cu drepturi depline ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).

Potrivit Administrației Prezidențiale, ediția din acest an se desfășoară sub tema „A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă”.

Unul dintre principalele obiective ale României la acest summit este să obțină sprijinul statelor membre pentru candidatura lui Dacian Cioloș la funcția de secretar general al Francofoniei, pentru mandatul 2027-2030.

Fost premier al României și fost comisar european, acesta propune o viziune pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Instituția spune că alegerea lui Dacian Cioloș în această funcție ar contribui la consolidarea influenței României în spațiul francofon, la dezvoltarea relațiilor cu statele membre și la promovarea intereselor țării în domenii importante.

De asemenea, susținerea candidaturii face parte din strategia României de a-și consolida profilul internațional și de a participa mai des la proiectele de cooperare multilaterală.

Administrația Prezidențială anunță că Francofonia poate deveni un model de cooperare adaptat provocărilor viitorului, creând oportunități noi în domeniul academic și educațional, mai ales pentru tineri.

Decizia privind desemnarea noului secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei urmează să fie luată luni, în cadrul sesiunii la care vor participa liderii celor 53 de state membre cu drepturi depline.