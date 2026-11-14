Reacția lui Dacian Cioloș după ce RD Congo a anunțat că l-ar putea susține la șefia Francofoniei: „Împărtășim aceleași valori de solidaritate, moderație și cooperare”

„Adresez mulțumirile mele Republicii Democratice Congo pentru încrederea acordată viziunii mele politice privind viitorul Francofoniei. Îmi exprim, de asemenea, aprecierea pentru angajamentul ferm al acesteia în favoarea construirii consensului de care comunitatea noastră are nevoie pentru a asigura o legitimitate largă viitoarei conduceri a Francofoniei”, a transmis Dacian Cioloș, într-o postare pe Facebook.

Fostul premier a subliniat că România și Republica Democrată Congo împărtășesc aceleași valori și aceeași dorință de a consolida rolul organizației internaționale.

„Împărtășim aceleași valori de solidaritate, moderație și cooperare, care au constituit dintotdeauna forța Francofoniei. Împărtășim, de asemenea, dorința de a ridica împreună Francofonia la nivelul adevăratului său potențial, cu Africa în inima rețelei noastre mondiale și cu toți ceilalți membri implicați în proiectele noastre comune”, a adăugat acesta.

Cioloș face apel la consens pentru desemnarea viitorului secretar general al Francofoniei

Dacian Cioloș a insistat asupra necesității unui acord între statele membre pentru alegerea viitoarei conduceri a Francofoniei, în locul unei competiții între candidați.

„Pentru desemnarea viitorului Secretar General al Francofoniei sau a viitoarei Secretare Generale a Francofoniei, comunitatea noastră trebuie să-și mobilizeze toate resursele diplomatice necesare pentru a ieși din logica competiției și a intra într-o dinamică a cooperării și consensului”, a afirmat fostul premier.

El a susținut că programul său politic poate constitui baza unei cooperări durabile între statele membre ale organizației, de pe cele cinci continente.

Cioloș i-a mulțumit și Julianei Lumumba, candidata Republicii Democrate Congo, pentru angajamentul său față de organizație.

„Rămânem deschiși dialogului cu toate statele și guvernele francofone pentru a ajunge la consensul care va consolida legitimitatea și credibilitatea organizației noastre și ne va permite să continuăm împreună construcția Francofoniei”, a încheiat Dacian Cioloș.

RD Congo ia în calcul retragerea propriei candidate

Reacția fostului premier vine după ce Republica Democrată Congo a transmis, într-un comunicat al Ministerului de Externe, că, în urma consultărilor cu România, este pregătită să analizeze retragerea candidaturii Julianei Amato Lumumba și un demers comun în favoarea lui Dacian Cioloș.

„În urma consultărilor cu România, Republica Democrată Congo s-a declarat dispusă să ia în considerare retragerea candidaturii congoleze și să analizeze un demers comun în favoarea domnului Dacian Cioloș, candidat propus de România”, a anunțat Ministerul de Externe din RD Congo.

Desemnarea noului secretar general al Francofoniei este programată luni, 16 noiembrie, la Phnom Penh, în Cambodgia.

În cursă se află Dacian Cioloș, actuala secretară generală Louise Mushikiwabo, din Rwanda, care candidează pentru un al treilea mandat, Juliana Amato Lumumba, din RD Congo, și Coumba Ba, din Mauritania.