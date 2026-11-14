Protest în Capitală, organizat de AUR fără autorizație. Peste 10.000 de persoane s-au strâns în zona Palatului Parlamentului / George Simion s-a alăturat protestatarilor / Două persoane, ridicate de jandarmi / Au fost impuse restricții de circulație

UPDATE. Silvia Dumitrescu, pe scena mitingului pentru Călin Georgescu: „Jos acest sistem totalitar”

Cântăreața Silvia Dumitrescu a urcat pe scena mitingului de susținere a lui Călin Georgescu și a declarat că este alături de toți oamenii pe care i-a numit patrioți.

„Mă rog la Dumnezeu în fiecare zi. Mai au puțin și ne fură pământul de sub picioare. Trebuie să ieșim din casă și să spunem: jos acest sistem totalitar care a furat în toți acești ani”, a transmis Silvia Dumitrescu.

La finalul manifestației, participanții urmează să meargă la Arestul Central.

UPDATE. Mesaj din Polonia pentru români

Un politician polonez a transmis salutări din partea președintelui Karol Nawrocki și a amintit de legătura istorică de prietenie dintre România și Polonia, evocând momentul în care românii au primit refugiați polonezi. Acesta a rostit și câteva cuvinte în limba română. La eveniment a luat cuvântul și Robert Turcescu.

UPDATE. Un politician polonez apropiat de Nawrocki, prezent la eveniment

A luat cuvântul un politician polonez din partidul PiS, despre care Simion a spus că este „apropiat de Nawrocki”, în timp ce liderul AUR a tradus declarațiile acestuia.

UPDATE George Simion, discurs pe scenă

Președintele AUR, George Simion, a urcat pe scenă și a ținut un discurs.

„Suntem aici pentru că un om din sânul poporului român ne-a unit! Iar acest om este omul care trebuia să fie președintele României. Are Călin Georgescu, în ochii sistemului care îngenuncheat România, o mare vină – aceea că a câștigat alegerile și inimile românilor”, a spus Simion.

UPDATE 14:45 „JD Vance! JD Vance!”. Numele vicepreședintelui american, scandat la protestul AUR

Un videoclip cu fragmente din discursul vicepreședintelui american JD Vance de la Conferința de Securitate de la München, în care acesta critica restrângerea libertății de exprimare și anularea alegerilor din România, a fost difuzat sâmbătă, 14 noiembrie, la manifestația din București de susținere a lui Călin Georgescu, promovată de AUR.

La finalul înregistrării, o persoană aflată pe scenă a început să scandeze numele vicepreședintelui SUA. Protestatarii nu au reacționat imediat, însă, treptat, o parte dintre ei s-au alăturat scandărilor. Ulterior, mulțimea a fost îndemnată să strige numele lui Călin Georgescu.

UPDATE 14:30

Protestul AUR a început oficial, după ce a ajuns și George Simion. A luat cuvântul Nicolae Voiculeț și a interpretat imnul României la nai. Acesta a interpretat imnul României la nai.

„Nu mai am concerte aici de 10 ani, dar eu cant pe toata planeta”, a spus el, după ce l-a criticat pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Au fost proiectate și imagini cu JD Vance, și cu declarații ale acestuia.

UPDATE 14:05 George Simion și Dan Dungaciu s-au alăturat protestului

Președintele AUR, George Simion, și prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, au ieșit din Parlament în urmă cu câteva minute și s-au alăturat protestului din Parcul Izvor.

UPDATE 14:00 Numărul protestatarilor crește. Două persoane, ridicate de jandarmi

Jandarmii estimează că la ora 14:00, aproximativ 8.000 de persoane participă la manifestația din zona Palatului Parlamentului.

Invitații Europa Forum s-au alăturat protestului, la fel și jurnaliști străini invitați de Simion, potrivit informațiilor de la fața locului.

Totodată, jandarmii au ridicat doi manifestanți pentru comportament violent, iar o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Jandarmii au imobilizat, pentru legitimare și sancționare contravențională, două persoane care se manifestau agresiv verbal la adresa forțelor de ordine și a celorlalți participanți la miting. De asemenea, u n echipaj SMURD a intervenit pentru a acorda îngrijiri medicale unei persoane care acuza o stare de rău. Persoana în cauză nu necesită transportul la spital”, transmit autoritățile.

UPDATE 13:30. Ultimele estimări ale Jandarmeriei: 7.500 de participanți la protest

Potrivit ultimelor estimări ale jandarmilor, la manifestația din zona Palatului Parlamentului participă în jur de 7.500 de persoane.

La protest este așteptat să ajungă și președintele AUR, George Simion. Protestatarii scandează mesaje de susținere pentru Călin Georgescu.

UPDATE Au fost impuse restricții de circulație

În contextul manifestației în zona Palatului Parlamentului, autoritățile au impus restricții temporare de circulație astfel:

Strada Izvor – ambele sensuri, între str. B.P. Hașdeu și bd. Națiunile Unite.

Bd. Libertății – sensul de la Splaiul Independenței către bd. Națiunile Unite. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să folosească rute alternative.

UPDATE 12:10. Peste 4.000 de persoane s-au adunat deja la mitingul din zona Parlamentului

Potrivit estimărilor jandarmilor, peste 4.000 de persoane s-au strâns deja la mitingul care are loc astăzi în zona Palatului Parlamentului.

Jandarmii au pus garduri pentru a asigura ordinea în zona manifestației.

Momentan participanții scandează pașnic.

UPDATE 11:40 George Simion și-a invitat oaspeții străini de la conferința AUR să observe protestul din fața Parlamentului

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a declarat sâmbătă, în deschiderea unei conferințe din cadrul Forum Europa că așteaptă între 30.000 și 40.000 de oameni în fața Palatului Parlamentului, la manifestația de susținere a lui Călin Georgescu și și-a chemat invitații naționali să participe și să observe „dacă se aplică cenzura în România”.

„La ora 14:00 are loc un protest, despre care v-am vorbit ieri în discursul meu, chiar în fața Parlamentului; vor fi prezenți 30.000–40.000 de oameni. Așadar, în calitate de oaspeți internaționali, putem observa, situația. Am transmis deja tuturor celor din România că avem observatori internaționali care vor monitoriza respectarea dreptului la adunare și vor urmări dacă se aplică cenzura în România, un aspect foarte important pentru noi”, a declarat George Simion înainte de începerea discuțiilor.

UPDATE 11:00 Protestatarii se îndreaptă spre Parcul Izvor

Protestatarii se îndreaptă spre Parcul Izvor, după manifestația din fața Primăriei Capitalei.

UDPATE Jandarmii vor asigura măsurile de ordine la manifestația pro-Georgescu din Parcul Izvor

Jandarmeria Capitalei anunţă sâmbătă dimineață că va asigura, alături de alte forţe, măsurile de ordine la protestul anunţat în Parcul Izvor. Jandarmii au lansat și un apel către participanţii la manifestație: să nu se prezinte cu obiecte interzise şi să respecte indicaţiile forţelor de ordine.

Instituția a anunțat că la fața locului vor fi prezente echipe de dialog, iar pe căile de acces către Parcul Izvor vor funcționa puncte de prefiltrare.

„La fața locului vor fi prezente echipe de dialog, cu veste albastre inscripționate, care vor ține permanent legătura cu organizatorii și cu participanții. Orice problemă poate fi semnalată direct acestora. Pentru prevenirea situațiilor de risc, pe căile de acces către Parcul Izvor vor funcționa puncte de prefiltrare, unde jandarmii pot efectua controlul corporal preventiv și al bagajelor, în temeiul art. 27 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 550/2004. Măsura are caracter preventiv și se aplică fără discriminare”, a transmis Jandarmeria.

UPDATE 10:20 A început protestul în fața Primăriei

În urmă cu puțin timp a început protestul în fața Primăriei Capitalei.

Aproximativ 150 de persoane scandează „uniți cu toți / să scăpăm de hoți”.

Știrea inițială: Miting de susținere a lui Călin Georgescu, astăzi, în Capitală

Un miting de susținere a lui Călin Georgescu este programat să aibă loc sâmbătă în București, la orele 13:00-14:00, în Parcul Izvor, zona Palatului Parlamentului.

„Vom avea o zi frumoasă azi. Mulți, uniți, puternici!”, este mesajul publicat sâmbătă dimineață de George Simion pe Facebook.

Manifestația nu a primit însă autorizare din partea Primăriei Capitalei. Președintele AUR, George Simion, susține că Primăria Capitalei a fost notificată de două ori în acest sens.

În replică, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat faptul că solicitările de autorizare a manifestației au fost respinse din motive de siguranță publică, în contextul în care tot astăzi are loc meciul România-Polonia.

În consecință, liderul AUR a anunțat că începând cu ora 10:00 va mai face un protest, de această dată în fața sediului Primăriei Capitalei. Simion a afirmat că protestul este un răspuns la ceea ce a numit un atac la libertatea adunărilor publice din partea lui Ciprian Ciucu.

„Față de atacul la libertatea adunărilor publice dat de Ciprian Ciucu, sâmbătă la ora 10:00 are loc un protest în fața Primăriei București”, a scris liderul AUR.

Manifestația pro-Georgescu este programată în Parcul Izvor, în apropierea Palatului Parlamentului, după următorul program:

Ora 13:00 – Parcul Izvor: adunarea participanților la mitingul de susținere a lui Călin Georgescu.

Ora 14:00 – Parcul Izvor, în fața Palatului Parlamentului: începerea manifestației.

„(…) Veniţi fiecare cu steagul. Veniţi cu pace în suflete. Sâmbătă e Lăsatul Secului. Nu ne vom lăsa provocaţi de nimeni, nu vom deveni violenţi, nu vom fi dictatori cum sunt ei. Toţi cei care, din motive obiective, nu pot fi la Bucureşti – vă rugăm să fiţi mobilizaţi în mediul online”, a scris Simion pe Facebook.

Primăria Capitalei a câștigat procesul privind protestul anunțat pentru sâmbătă în București

Primăria Capitalei a câștigat vineri, în primă instanță, procesul privind refuzul de avizare a protestului programat pentru 14 noiembrie, în București. Tribunalul București a respins cererea organizatorilor.