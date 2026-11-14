Jandarmii vor asigura măsurile de ordine la manifestația pro-Georgescu din Parcul Izvor

„Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în alveola Parcului Izvor este anunțată o adunare publică. Jandarmeria Capitalei, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va asigura măsurile de ordine publică și protecția participanților. (…) Potrivit legii, răspunderea pentru organizarea unei adunări publice revine organizatorilor. Indiferent de caracterul adunării publice, jandarmii vor asigura protecția tuturor persoanelor aflate în spațiul public”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Instituția a anunțat că la fața locului vor fi prezente echipe de dialog, iar pe căile de acces către Parcul Izvor vor funcționa puncte de prefiltrare.

„La fața locului vor fi prezente echipe de dialog, cu veste albastre inscripționate, care vor ține permanent legătura cu organizatorii și cu participanții. Orice problemă poate fi semnalată direct acestora. Pentru prevenirea situațiilor de risc, pe căile de acces către Parcul Izvor vor funcționa puncte de prefiltrare, unde jandarmii pot efectua controlul corporal preventiv și al bagajelor, în temeiul art. 27 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 550/2004. Măsura are caracter preventiv și se aplică fără discriminare”, a transmis Jandarmeria.

Apelul Jandarmeriei pentru participanții la manifestație

Jandarmii au lansat și un apel către participanţii la manifestație.

„Este interzis accesul la adunările publice cu arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice ori alte obiecte care pot fi folosite pentru acțiuni violente, precum și cu băuturi alcoolice. Portul fără drept, la adunări publice, al cuțitelor, boxurilor și al altor asemenea obiecte, al dispozitivelor pentru șocuri electrice ori al substanțelor iritant-lacrimogene constituie infracțiune”, a anunțat Jandarmeria.

În cadrul acţiunilor desfăşurate, jandarmii vor realiza înregistrări foto-video operative, în condiţiile prevăzute de lege.

„În cadrul acțiunilor desfășurate, jandarmii vor realiza înregistrări foto-video operative, în condițiile prevăzute de lege. Imaginile sunt folosite exclusiv pentru prevenirea incidentelor și documentarea eventualelor fapte ilegale”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.

În cazul în care situația o va impune, traficul rutier în zona Parcului Izvor poate fi restricționat temporar.

„În funcție de numărul participanților, traficul rutier în zona Parcului Izvor poate fi restricționat temporar. În sprijinul jandarmilor vor fi colegii de la Brigada Rutieră, care vor transmite informații în dinamică. Rugăm participanții și ceilalți cetățeni să respecte indicațiile forțelor de ordine aflate în teren, să evite orice conflict și să semnaleze situațiile de risc autorităților sau la numărul unic de urgență 112”, a transmis Jandarmeria.

Miting de susținere a lui Călin Georgescu, astăzi, în Capitală. Manifestația nu este autorizată

Un miting de susținere a lui Călin Georgescu are loc sâmbătă în București, în apropierea Parlamentului. Totuși, manifestația nu a primit autorizație din partea Primăriei Capitalei. Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat că deşi nu se consideră organizator, se va alătura manifestanţilor de astăzi.

Manifestația pro-Georgescu este programată în Parcul Izvor, în apropierea Palatului Parlamentului, după următorul program: