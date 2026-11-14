Miting de susținere a lui Călin Georgescu, astăzi, în Capitală. Manifestația AUR nu a fost autorizată de Primărie

Un miting de susținere a lui Călin Georgescu este programat să aibă loc sâmbătă în București, la orele 13:00-14:00, în Parcul Izvor, zona Palatului Parlamentului.

„Vom avea o zi frumoasă azi. Mulți, uniți, puternici!”, este mesajul publicat sâmbătă dimineață de George Simion pe Facebook.

Manifestația nu a primit însă autorizare din partea Primăriei Capitalei. Președintele AUR, George Simion, susține că Primăria Capitalei a fost notificată de două ori în acest sens.

În replică, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat faptul că solicitările de autorizare a manifestației au fost respinse din motive de siguranță publică, în contextul în care tot astăzi are loc meciul România-Polonia.

În consecință, liderul AUR a anunțat că începând cu ora 10:00 va mai face un protest, de această dată în fața sediului Primăriei Capitalei. Simion a afirmat că protestul este un răspuns la ceea ce a numit un atac la libertatea adunărilor publice din partea lui Ciprian Ciucu.

„Față de atacul la libertatea adunărilor publice dat de Ciprian Ciucu, sâmbătă la ora 10:00 are loc un protest în fața Primăriei București”, a scris liderul AUR.

Manifestația pro-Georgescu este programată în Parcul Izvor, în apropierea Palatului Parlamentului, după următorul program:

Ora 13:00 – Parcul Izvor: adunarea participanților la mitingul de susținere a lui Călin Georgescu.

Ora 14:00 – Parcul Izvor, în fața Palatului Parlamentului: începerea manifestației.

„(…) Veniţi fiecare cu steagul. Veniţi cu pace în suflete. Sâmbătă e Lăsatul Secului. Nu ne vom lăsa provocaţi de nimeni, nu vom deveni violenţi, nu vom fi dictatori cum sunt ei. Toţi cei care, din motive obiective, nu pot fi la Bucureşti – vă rugăm să fiţi mobilizaţi în mediul online”, a scris Simion pe Facebook.

Primăria Capitalei a câștigat procesul privind protestul anunțat pentru sâmbătă în București

Primăria Capitalei a câștigat vineri, în primă instanță, procesul privind refuzul de avizare a protestului programat pentru 14 noiembrie, în București. Tribunalul București a respins cererea organizatorilor.