Miting de susținere a lui Călin Georgescu, astăzi, în Capitală. Manifestația AUR nu a fost autorizată de Primărie

Un miting de susținere a lui Călin Georgescu este programat să aibă loc sâmbătă în București, la orele 13:00-14:00, în Parcul Izvor, zona Palatului Parlamentului.
Manifestația nu a primit însă autorizare din partea Primăriei Capitalei. Președintele AUR, George Simion, susține că Primăria Capitalei a fost notificată de două ori în acest sens.
În replică, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat faptul că solicitările de autorizare a manifestației au fost respinse din motive de siguranță publică, în contextul în care tot astăzi are loc meciul România-Polonia.
În consecință, liderul AUR a anunțat că începând cu ora 10:00 va mai face un protest, de această dată în fața sediului Primăriei Capitalei. Simion a afirmat că protestul este un răspuns la ceea ce a numit un atac la libertatea adunărilor publice din partea lui Ciprian Ciucu.
„Față de atacul la libertatea adunărilor publice dat de Ciprian Ciucu, sâmbătă la ora 10:00 are loc un protest în fața Primăriei București”, a scris liderul AUR.
Manifestația pro-Georgescu este programată în Parcul Izvor, în apropierea Palatului Parlamentului, după următorul program:
„(…) Veniţi fiecare cu steagul. Veniţi cu pace în suflete. Sâmbătă e Lăsatul Secului. Nu ne vom lăsa provocaţi de nimeni, nu vom deveni violenţi, nu vom fi dictatori cum sunt ei. Toţi cei care, din motive obiective, nu pot fi la Bucureşti – vă rugăm să fiţi mobilizaţi în mediul online”, a scris Simion pe Facebook.
Tribunalul București a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată prin care trei persoane au contestat decizia Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de a nu aviza manifestația.
Solicitările pentru organizarea protestului au fost depuse de Jereb Mihai Florin și Constantin Claudiu-Laurențiu, care au semnat prima cerere, și de artistul Nicolae Voiculeț, care a depus o solicitare separată. Ambele cereri au fost respinse de municipalitate.
Jandarmeria a venit cu precizări în privința manifestației AUR, spunând că deși susține dreptul la protest pașnic, a evidențiat că sunt unele riscuri de securitate, în contextul în care, în aceeași zi, aproximativ 3.000 de suporteri polonezi ar putea ajunge în centrul Capitalei pentru meciul România-Polonia.
„Jandarmeria susține exercitarea dreptului la protest pașnic. Suntem acolo pentru a proteja participanții și pentru a asigura siguranța tuturor cetățenilor. Pentru manifestația din 14 noiembrie, am semnalat, potrivit competențelor, riscuri concrete, inclusiv în contextul desfășurării, în aceeași zi, a meciului România–Polonia. În acest context, există posibilitatea ca aproximativ 3.000 de suporteri polonezi să fie prezenți, in aceeași perioadă, în centrul Capitalei. Decizia privind avizarea aparține autorităților competente. Responsabilitatea noastră este să prevenim incidentele și să protejăm oamenii”, a transmis Jandarmeria.