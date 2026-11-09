George Simion anunță că manifestațiile AUR de sâmbătă vor avea loc, chiar și în lipsa autorizațiilor

George Simion anunță, într-un interviu la emisiunea Marius Tucă Show, de la Gândul, că mitingul organizat de partidul său va avea loc sâmbătă, și se va întinde de la Palatul Parlamentului și până în fața Arestului Central.

„Să nu se joace cu focul aiurea, pentru că e dreptul românilor de a protesta pașnic. Să nu încerce să infiltreze oameni violenți în rândul participanților și să creeze diversiuni, pentru că este sarcina forțelor de ordine, a jandarmeriei, a poliției, a primăriei capitalei să se ocupe de liniștea publică. (…) Noi ne asumăm participarea și cu toate că toți membrii AUR, așa cum am făcut îndemnul, vor fi sâmbătă acolo, în fața Camerei Deputaților și după aceea, dacă ni se asigură condițiile legale, la arestul central”, a declarat președintele AUR, la Gândul.

Protestul AUR, fără autorizații

George Simion anunța săptămâna trecută că toți membrii AUR vor fi prezenți, între 14 și 15 noiembrie, pentru a protesta împotriva arestării lui Călin Georgescu.

Cu toate acestea, AUR nu a primit avizele necesare organizării manifestației acesteia pe domeniul public. Primăria Capitalei a invocat apeluri la violență apărute pe rețelele de socializare.

Președintele AUR spune acum că reprezentanții statului ar fi speriați de protest și că aceștia ar fi încercat să facă presiuni pentru anularea lui.

„Sunt speriați de mitingul de sâmbătă pentru că va fi foarte multă lume în fața Parlamentului, în fața Camerei Deputaților, pe latura cu parcul Izvor. Nu vor să existe mitinguri mari și lansează fel de fel de narative. (…) S-au speriat foarte mult de mitingul de sâmbătă. Am primit zeci de telefoane să nu organizăm, să nu participăm. Au văzut că nu merge așa. Au încercat să creeze alte mitinguri pe la Victoriei, pe la Universitate. Doar, doar se vor disipa oamenii”, a mai spus Simion.

Emisiunea integrală poate fi urmărită: AICI.