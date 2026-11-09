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Ursula von der Leyen, la București: România are unul dintre cele mai puternice sisteme de protecție civilă din Europa

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni, la București, că România va beneficia de peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE pentru investiții în apărare.
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Maria Nițu
09 nov. 2026, 17:55, Politic
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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni, la conferința de presă susținută alături de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, că România este un aliat important al NATO și un pilon de securitate pe flancul estic al Europei.

Întrebată ce ar trebui să facă România pentru a-și pregăti mai bine populația în vederea unei situații de criză, Ursula von der Leyen a spus că România are unul dintre cele mai puternice sisteme de protecție civilă din Europa.

„România are unul dintre cele mai puternice sisteme de protecție civilă din Europa și este un aliat esențial al NATO și un pilon de securitate pe flancul estic al Europei. Amenințările sunt într-adevăr tot mai mari și suntem dispuși să vă ajutăm să le faceți față”, a declarat președinta Comisiei Europene.

România poate primi peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE

Unul dintre subiectele abordate de președinta CE a fost sprijinul financiar european pentru apărare. Ea a spus că România va primi peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE, iar alte 21 de miliarde de euro sunt disponibile pentru statele membre ale UE.

Oficialul european a încurajat România să folosească aceste fonduri pentru dezvoltarea capacităților de apărare, inclusiv pentru producția de drone și sisteme de contracarare a acestora.

„România va primi mai bine de 16 miliarde de euro în cadrul programului SAFE și alte 21 de miliarde sunt disponibile pentru statele membre și încurajez România să profite. Acestea pot fi folosite pentru a construi capacități de producție de drone și contradrone pentru a vă proteja porturile și infrastructura critică în cooperare strânsă cu alte state membre UE. Acest lucru este foarte important”, a explicat Ursula von der Leyen.

Ce spune Ursula von der Leyen despre negocierile de pace din Ucraina

Președinta Comisiei Europene a vorbit și despre negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Aceasta a spus că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sprijinul partenerilor europeni în cadrul discuțiilor de pace.

Potrivit acesteia, principalul obiectiv al negocierilor este încheierea războiului declanșat de Rusia. În paralel, oficialii europeni lucrează la un plan pentru perioada de după conflict.

„În ceea ce privește negocierile de pace, președintele Zelenski a solicitat sprijin din partea partenerilor europeni în cadrul negocierilor de pace și, bineînțeles, îi oferim acest sprijin. Accentul acestor negocieri de pace este de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. Acum lucrăm la un plan de prosperitate post-război pentru Ucraina, pentru a asigura stabilitatea și reconstruirea, reconstrucția Ucrainei”, a transmis șefa Comisiei Europene.

Aceasta a mai arătat că negocierile nu vizează doar oprirea luptelor, ci și stabilirea unor garanții de securitate pentru Ucraina în perioada de după război.

Ursula von der Leyen: Discuțiile despre securitatea Europei trebuie să aibă loc cu aliații UE și NATO

Un alt mesaj important transmis de Ursula von der Leyen, în timpul vizitei la București, a vizat viitoarea arhitectură de securitate a Europei.

Președinta Comisiei Europene a spus că orice discuție serioasă pe această temă trebuie să aibă loc numai după încheierea unui acord de încetare a focului în Ucraina.

„Negocierile de pace se concentrează și pe garanțiile de securitate pentru Ucraina într-un context post-război, dar vreau să fiu foarte clară în acest context. Orice discuții cu sens cu privire la arhitectura de securitate a Europei nu pot fi purtate decât după ce s-a ajuns la un acord de încetare a focului în Ucraina și trebuie să aibă loc într-un format corespunzător, în prezența aliaților UE și NATO”, a declarat Ursula von der Leyen.

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