Alexandru Nazare participă la ECOFIN: Finanțarea apărării și impozitarea produselor din tutun, pe agenda discuțiilor

Alexandru Nazare va participa luni la reuniunile ECOFIN și Eurogrup, punctând că „miza este să ne susținem interesele strategice şi să contribuim la deciziile europene cu priorități clare și soluții bine fundamentate”.

Agenda reuniunii de la Bruxelles

„Vom discuta despre finanțarea apărării și folosirea eficientă a resurselor comune, simplificarea legislației și actualizarea cadrului european de impozitare a produselor din tutun. Contează atât obiectivele, cât și costurile și condițiile în care noile reguli pot fi aplicate”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ministru.

Sprijin pentru atragerea fondurilor din PNRR

De asemenea, oficialul a anunțat că se va implica pentru sprijinirea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în discuțiile despre Planul Național de Redresare și Reziliență.

„În paralel, sprijinim colegii de la MIPE în discuțiile privind PNRR, în limitele atribuțiilor Ministerului Finanțelor. Fondurile încasate pentru proiectele realizate contează direct pentru investiții și pentru echilibrul bugetar”, a spus Nazare.

Impactul reducerii deficitului bugetar

Ministrul Finanțelor a subliniat că eforturile de consolidare bugetară din ultimul an aduc un plus de credibilitate României în fața partenerilor externi.

„Reducerea deficitului ne întărește credibilitatea în discuțiile cu partenerii europeni şi avem nevoie să folosim această poziție pentru a susține o economie mai competitivă: reguli previzibile, acces mai bun la capital și mai puțină birocrație pentru mediul de afaceri”, se mai arată în mesajul ministrului.