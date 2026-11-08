Trusa de urgență. Ce ține acasă șeful armatei britanice, de teama Rusiei

„Este cea mai periculoasă perioadă pe care am cunoscut-o în viața mea de adult”.

Avertismentul vine de la șeful armatei britanice, Sir Richard Knighton. Amenințarea vine în principal din partea Rusiei și este în creștere, a spus el pentru Financial Times.

Knighton, 57 de ani, este șeful Statului Major al Apărării. În opinia lui, Marea Britanie a rămas în urma aliaților europeni. Aceștia ar fi mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc. Regatul Unit trebuie să-i ajungă din urmă, spune generalul.

„Asasinate, sabotaje, atacuri cibernetice”

Moscova își asumă tot mai multe riscuri, crede Knighton. Expresia „activitate hibridă” nu mai descrie, în opinia lui, amploarea acțiunilor atribuite Rusiei.

„Vorbim despre asasinate țintite, despre sabotaje, despre atacuri cibernetice. Sunt lucruri foarte reale, făcute de statul rus, pentru care avem dovezi în Europa și, într-o anumită măsură, în Regatul Unit”.

Chiar săptămâna aceasta, serviciile de securitate europene au anunțat că verifică o serie de amenințări cu bombă. Vor să afle dacă vin din Rusia. Ținta lor au fost companii aeriene și instituții media.

Joi, 5 noiembrie, alertele false au afectat cel puțin 27 de zboruri în Europa. Printre ele s-a numărat și o cursă Wizz Air de la Milano la București.

Ancheta este abia la început, iar o atribuire oficială e încă departe. Rusia a negat în trecut orice implicare în atacuri hibride pe teritoriul european.

Rafturi noi pentru conserve

Duminică, la BBC, Knighton a vorbit și despre apelul guvernului britanic. Autoritățile le cer familiilor să-și facă rezerve de apă și alimente.

Întrebat ce rezerve are acasă, generalul a pomenit doar conservele. A povestit că, făcând ordine prin dulapuri cu soția, a constatat că „sunt o mulțime de conserve în casa Knighton”. A montat și rafturi noi pentru provizii. „E ceva la care ar trebui să ne gândim cu toții”, a spus el. Prima linie de apărare rămân serviciile de urgență și armata, a spus el. „Dar fiecare dintre noi poate contribui, pregătindu-se”.

Avertismente repetate

Nu este primul semnal de alarmă. În decembrie 2025, la institutul RUSI din Londra, Knighton spunea că liderii ruși vor să „distrugă în cele din urmă NATO”. Atunci a cerut britanicilor să înțeleagă că fiii și fiicele lor vor avea un rol de jucat.

Luna trecută, într-un articol pentru The Independent, generalul a cerut Europei să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare. „Nu e vorba de a ne pregăti de război. E vorba de a-l preveni”.