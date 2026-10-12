SUA și alte 28 de țări, printre care și România, avertizează Iranul. Ce a declanșat reacția Occidentului

Cele 29 de state acuză Iranul că desfășoară acțiuni ostile împotriva țărilor occidentale și a partenerilor acestora, de la incendieri și sabotaje până la atacuri cibernetice și comploturi care ar putea provoca victime.

Declarația comună, citată de The Times of Israel, face referire la incidentul din 27 septembrie de la baza aeriană RAF Fairford, din Marea Britanie. Autoritățile britanice consideră că Iranul a fost implicat în presupusul complot.

De la sabotaje la atacuri cibernetice. Acuzațiile aduse Iranului

Statele semnatare condamnă folosirea violenței, a sabotajelor, a atacurilor cibernetice și a altor metode prin care Iranul ar încerca să amenințe statele occidentale.

În privința incidentului de la baza RAF Fairford, cele 29 de țări susțin poziția autorităților britanice privind implicarea Iranului. „Luăm act de faptul că Regatul Unit atribuie Iranului implicarea în incidentul de la RAF Fairford din 27 septembrie”, se arată în declarația comună.

Autoritățile de la Londra consideră că incidentul demonstrează că Gardienii Revoluției din Iran – structură militară de elită a regimului de la Teheran – continuă să desfășoare operațiuni ostile în afara granițelor, folosind rețele clandestine și intermediari.

Documentul amintește și atacurile din Europa care au vizat comunități evreiești, jurnaliști iranieni și interese americane.

„Orice încercare a Iranului de a amenința, reduce la tăcere, intimida, hărțui, răni sau constrânge persoane aflate pe teritoriile noastre, prin intermediari sau prin orice alte mijloace, este inacceptabilă”, subliniază semnatarii.

Cele 29 de țări și-au reafirmat angajamentul de a coopera pentru apărarea suveranității, protejarea populației și tragerea la răspundere a celor responsabili.

Un presupus complot împotriva unei baze militare britanice

Incidentul care a determinat reacția internațională s-a produs pe 27 septembrie, în apropierea bazei RAF Fairford, din sud-vestul Angliei, folosită de bombardierele americane pentru atacuri asupra Iranului.

Cinci bărbați au fost arestați inițial, fiind suspectați de terorism și de infracțiuni legate de materiale explozive. Ulterior, anchetatorii au reținut alte două persoane. Toți cei șapte suspecți au fost eliberați fără punere sub acuzare. Investigațiile continuă.

Poliția a descoperit benzină în vehiculele confiscate, dar nu a găsit explozibili funcționali.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat luni, în Parlament, că presupusul complot de la baza RAF Fairford a fost coordonat din Iran. „Pot confirma evaluarea noastră potrivit căreia este foarte probabil să fi fost coordonat din Iran, aproape sigur sub conducerea Gardienilor Revoluției din Iran”, a declarat Burnham, citat de Reuters.

Statele Unite și-au retras bombardierele de la baza RAF Fairford din cauza amenințării atribuite Iranului, după cum a explicat anterior președintele Donald Trump. Oficialii americani suspectau că Iranul pregătea un atac cu drone asupra bazei.

Iranul respinge acuzațiile

Teheranul a negat orice implicare în incidentul de la RAF Fairford, calificând acuzațiile drept „speculații nefondate și răuvoitoare”.

Premierul britanic Andy Burnham a anunțat că Londra va impune noi sancțiuni pentru a limita capacitatea Iranului și a Gardienilor Revoluției de a desfășura acțiuni ostile împotriva Regatului Unit.

Separat, ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a dispus convocarea ambasadorului iranian, iar autoritățile britanice au anunțat sancțiuni împotriva a doi cetățeni iranieni.

Unul dintre cei sancționați este prezentat de autoritățile britanice drept șeful operațiunilor de contraspionaj ale Gardienilor Revoluției. Celălalt este acuzat că a înlesnit activitățile unei rețele infracționale implicate în comploturi împotriva opozanților iranieni.

România, printre țările care au semnat declarația

Alături de Statele Unite și Marea Britanie, declarația este susținută de Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.