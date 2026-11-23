Experții companiei de securitate cibernetică ESET au o operațiue a spionii cibernetici ai Rusiei, confirmată de SRI, care a vizat corespondența unei instituții guvernamentale din România cu NATO și Uniunea Europeană, Specialiștii spun că nu pot exclude posibilitatea ca unele informații să fi fost sustrase.

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Robert Lipovský, cercetător principal al ESET, a explicat modul în care acționează gruparea „Turla”, asociată serviciului secret rus FSB, și avertizează că „România este vizată în mod repetat de operațiuni de spionaj cibernetic”.

„În ceea ce privește accesul inițial, adică modul exact în care au pătruns în sistem, nu avem dovezi în acest sens. Știm că au reușit să compromită un server Microsoft Exchange. Aceste servere de e-mail sunt, evident, accesibile de pe internet. Prin urmare, exploatarea unei vulnerabilități la nivelul serverului este o posibilitate. Este un scenariu pe care îl întâlnim uneori, chiar frecvent, în atacuri asemănătoare. Dar, pentru acest caz concret”, a declarat Robert Lipovský.

Expertul susține că gruparea lucrează cu instrumente sofisticate.

„Trebuie să spun că instrumentele malițioase pe care le-am identificat și pe care le atribuim grupării APT Turla, asociată serviciului rus FSB, sunt sofisticate. Acesta este unul dintre aspectele care ies în evidență: Turla este una dintre cele mai sofisticate grupări APT existente, iar acest lucru se vede clar în instrumentele folosite atât în această operațiune, cât și în alte campanii pe care le desfășoară frecvent.”, a mai spus Robert Lipovský.

SRI, a anunțat luna aceasta că a identificat prin Centrul Național Cyberint, un atac cibernetic în decembrie 2025 și a implementat măsuri de contracarare a acestuia și de remediere a efectelor sale. „Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft, însă în urma intervenției Centrului Național Cyberint atacul a fost oprit.

Nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile, serviciul de e-mail afectat fiind remediat.

De asemenea, SRI a informat beneficiarii legali și, totodată, aspectele respective au făcut obiectul cooperării cu partenerii europeni, la nivelul comunității de intelligence, precum și cu cei de la nivelul UE și NATO”, a precizat într-un comunicat de presă Serviciul Român de Informații.