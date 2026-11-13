Trucul cu folia cu bule care încălzește casa mai repede. Ce au descoperit experții italieni

Trucul, care circulă tot mai mult în Italia, presupune montarea unei bucăți de folie cu bule acoperite cu aluminiu în spatele caloriferului.
Un inginer a explicat de ce funcționează, cât se poate economisi și care este riscul ascuns al acestei metode.
Folia cu bule conține mici „camere de aer” care limitează transferul de căldură. Un strat de aluminiu reflectă o parte din radiația termică emisă de calorifer.
Un studiu experimental a indicat o reducere de până la 6% a consumului de energie într-o cameră.
Efectul este mai important în locuințele cu pereți exteriori slab izolați.
Montarea incorectă poate favoriza apariția condensului și a umezelii în spatele foliei.
Pentru detalii despre modul în care funcționează trucul, materialele necesare, montarea corectă și economiile posibile, citește analiza publicată de MEDIAFAX Italia.