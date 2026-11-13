„Bonnie și Clyde” au sfidat securitatea Empire State Building pentru o cerere în căsătorie. Acum riscă să ajungă după gratii

Doi alpiniști urbani din Rusia, Ivan Kuznetsov și Angelina Nikolau, au ajuns ilegal pe acoperișul Empire State Building, la aproximativ 443 de metri înălțime, unde au desfășurat un banner pentru pace, iar apoi el a îngenuncheat și a cerut-o în căsătorie. Acum, cei doi se confruntă cu acuzații grave, inclusiv furt prin efracție și punerea în pericol a siguranței publice.

„Bonnie și Clyde” ai secolului XXI sunt acuzați, printre altele, de punere în pericol a siguranței publice și de furt prin efracție.

Cerere în căsătorie pe acoperișul Empire State Building

Ivan Kuznetsov și Angelina Nikolau, cei doi cetățeni ruși care, în luna iulie a anului trecut, au ajuns pe acoperișul Empire State Building pentru a afișa un banner și a pune în scenă o cerere în căsătorie, riscă acum consecințe juridice grave, până la repatrierea în Rusia.

Informația a fost transmisă de avocatul lor către Fox News. Parchetul din Manhattan ar fi respins propunerea de înțelegere pentru acuzații mai puțin grave. Procesul a fost astfel amânat pentru data de 28 ianuarie 2027.

Acuzațiile împotriva cuplului

Cei doi tineri trebuie să răspundă pentru o serie de acuzații legate de pătrunderea ilegală în zgârie-noriul newyorkez și de riscurile provocate de acțiunea lor. Printre acuzații se numără furtul prin efracție, încălcarea domiciliului, punerea în pericol a siguranței publice, distrugerea bunurilor, manipularea ilegală a bunurilor, tulburarea liniștii publice și deținerea de instrumente de efracție.

Un set de acuzații care ar putea avea repercusiuni și asupra viitorului lor în Statele Unite. Dacă acuzațiile cele mai grave ar fi confirmate, de fapt, pe lângă eventualele pedepse cu închisoarea, cei doi ar risca să-și piardă dreptul de a rămâne în țară.

Ascensiunea pe Empire State Building și bannerul pentru pace

Evenimentul datează din 1 iulie 2026, când Ivan Kuznetsov și Angelina Nikolau au reușit să ajungă în vârful Empire State Building, unul dintre cele mai recunoscute simboluri ale New York-ului, ajungând până la antena-spire situată la aproximativ 443 de metri deasupra solului.

Îmbrăcați în negru, cu căști și fețele acoperite, cei doi alpiniști urbani reușiseră să ocolească sistemele de securitate ale zgârie-norului și să ajungă într-o zonă inaccesibilă vizitatorilor. Odată ajunși în vârf, desfășuraseră un banner cu un mesaj destinat să fie preluat de mass-media din întreaga lume: „Când puterea iubirii depășește iubirea pentru putere, lumea cunoaște pacea”.

Inițiativa a atras imediat atenția forțelor de ordine și a mass-mediei americane. Imaginile cuplului suspendat la sute de metri înălțime, cu bannerul afișat pe clădire, au fost surprinse și de elicopterele care survolau Manhattan.

Cererea în căsătorie la peste 400 de metri înălțime

Ascensiunea a avut însă și o latură personală. După ce au afișat mesajul, Ivan și Angelina au început coborârea de-a lungul structurii.

Odată ajunși pe una dintre platformele situate mai jos, bărbatul a îngenuncheat în fața partenerei și i-a cerut să se căsătorească cu el. După ce ea a spus „da” la 400 de metri înălțime, înconjurați de elicoptere, cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat, transformând o acțiune de alpinism urban cu risc ridicat într-o cerere în căsătorie inedită.

Odată ajunși la sol, amândoi au fost arestați de către Departamentul de Poliție al orașului New York. Ceea ce fusese prezentat ca o declarație spectaculoasă de dragoste și un mesaj de pace s-a transformat astfel într-un caz judiciar care ar fi putut avea consecințe mult mai grave decât vâlvâiala mediatică stârnită de isprava lor.