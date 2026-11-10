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Camera Reprezentanților din SUA a blocat inițiativa de punere sub acuzare a șefului Pentagonului

Camera Reprezentanților din SUA a blocat inițiativa de punere sub acuzare a șefului Pentagonului, Pete Hegseth. În schimb, rezoluția a fost trimisă unei comisii de specialitate. Procedura a fost inițiată ca urmare a deciziilor luate de Hegseth în politica internațională, inclusiv în ceea ce privește Iran și Venezuela.
Camera Reprezentanților din SUA a blocat inițiativa de punere sub acuzare a șefului Pentagonului
Pete Hegseth. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
11 nov. 2026, 01:55, Politic
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Camera Reprezentanților a votat marți, cu 211 voturi pentru și 204 împotrivă, trimiterea rezoluției de punere sub acuzare, inițiată de congresmanul Thomas Massie, către o comisie de specialitate, potrivit BBC. Practic, parlamentarii au votat împotriva punerii sub acuzare a secretarului Apărării, Pete Hegseth.

Republicanii au reușit să blocheze punerea sub acuzare. Ei au fost sprijiniți de singurul membru independent al Camerei Reprezentanților. Toți cei 203 democrați prezenți la vot s-au opus.

Congresmanul Thomas Massie, autorul rezoluției, a fost singurul republican care a votat împotriva acesteia.

De ce este acuzat Pete Hegseth

Rezoluția lui Massie, depusă luni, conținea opt capete de acuzare. Acestea îl acuză pe Hegseth pentru declanșarea unui război împotriva Iranului fără autorizarea Congresului și efectuarea unor execuții extrajudiciare prin lovituri aeriene asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibilor.

Alte capete de acuzare sunt capturarea ilegală a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, vizarea senatorului democrat Mark Kelly și purtarea unui război ilegal în Yemen.

Într-o conferință de presă susținută marți la Pentagon, Hegseth a criticat inițiativa parlamentară.

„Este o farsă, o manevră politică, și toată lumea știe asta. Nu este vorba despre infracțiuni grave. Aceasta este natura funcției, iar treaba a fost făcută bine”, a spus Pete Hegseth.

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