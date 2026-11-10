Dezvăluiri din cadrul negocierilor de la Abu Dhabi. Rușii au susținut că au ocupat un teritoriu controlat de ucraineni

Președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit că rușii au susținut în cadrul discuțiilor de la Abu Dhabi că dețin controlul a unei jumătăți din Donbas. De fapt, zona se afla în mare parte sub control ucrainean, a spus Zelenski.

„Când am primit al doilea raport al grupului nostru de negociere, după întâlnirile din Abu Dhabi, mi-au spus că rușii consideră și susțin că au ocupat deja jumătate din Donbas, care, de fapt, se află sub controlul nostru. Erau ofițeri militari, agenți ai serviciilor de informații rusești, și vorbeau serios despre asta. Echipa noastră le-a spus: Nu înțelegem cum puteți spune astfel de lucruri. Avem înregistrări video, fotografii și alte dovezi că aceste teritorii sunt sub controlul nostru”, a spus Volodimir Zelenski.

Zelenski: Putin trăiește într-o altă realitate

Liderul ucrainean s-a referit la omologul rus despre care a spus că „trăiește într-o altă realitate”.

„Aici este problema. Putin trăiește într-o altă realitate. Evident, el va spune americanilor că are nevoie de una sau două luni pentru a ocupa complet estul Ucrainei. Eu pot să-i desenez și eu o imagine în care ocup Rusia în totalitate. Dar asta nu este adevărat. Un aspect pozitiv a fost faptul că partea americană a confirmat evaluarea ucraineană a situației de pe front”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Zelenski va cere o întâlnire cu Putin

Președintele ucrainean a anunțat că va solicita din nou o întâlnire cu președintele Vladimir Putin.

„De aceea, trebuie să ne așezăm și să discutăm la nivel de lideri. Sunt multe probleme. De exemplu, am vorbit despre orașul Herson, unde linia de demarcație trece prin râu. Rușii controlează o parte a râului, noi – cealaltă. Dar oamenii doresc să trăiască împreună, pe ambele maluri. Acesta este un oraș ucrainean. Aceste probleme sunt sensibile, dar trebuie să le discutăm. Cred că mâine, echipele vor discuta posibilitatea unei întâlniri la nivel de lideri. Nu sunt sigur că Rusia este pregătită, dar vom ridica această problemă”, a precizat Volodimir Zelenski.

Ce s-a discutat la Abu Dhabi

Prima zi a negocierilor dintre Ucraina, SUA și Rusia s-a desfășurat la Abu Dhabi. Delegația ucraineană s-a întâlnit cu partenerii europeni și americani, iar apoi au avut loc negocieri tripartite, cu participarea Rusiei. Printre subiectele discutate de părți s-au numărat eliberarea prizonierilor, garanțiile de securitate și posibile măsuri de detensionare.

Miercuri, ședințele tripartite vor continua. Volodimir Zelenski a stabilit sarcini pentru echipa ucraineană de a continua negocierile.