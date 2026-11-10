Intervenție spectaculoasă. Un parașutist blocat pe firele de înaltă tensiune a fost salvat cu o macara

Un parașutist rus a rămas suspendat pe firele de înaltă tensiune, potrivit Nexta. El a aterizat în zona greșită și parașuta s-a prins de cablurile aflate la mare înălțime. Ca urmare, parașutistul a stat în aer aproximativ două ore.

Pentru a-l salva, echipele de intervenție au fost nevoite să inventeze soluții. Până la urmă, salvatorii au folosit un sistem improvizat de troliu și o macara.

De asemenea, la fața locului au fost aduse mai multe saltele care aveau rolul să amortizeze o eventuală cădere a parașutistului. Rusul a fost coborât în siguranță la sol.

🪂 Russian paraglider gets stuck on high-voltage power lines in India and hangs there for around two hours Rescuers used a makeshift cable trolley and a crane to bring him down. According to media reports, the paraglider had taken off from Bir Billing in Himachal Pradesh, one of India’s most famous paragliding destinations. — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

Incidentul s-a produs într-un loc popular din India

Conform informațiilor din presa locală, parașutistul a decolat din Bir Billing, în statul Himachal Pradesh.

Acolo se află una dintre cele mai cunoscute locuri pentru zboruri cu parapante din India.