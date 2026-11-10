Prima pagină » Politic » Ce se întâmplă cu pensiile și ajutoarele one-off, de la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului Muncii

Ce se întâmplă cu pensiile și ajutoarele one-off, de la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului Muncii

Florin Manole spune ca Guvernul Niculescu evaluează condițiile în care pensiile ar putea fi majorate, începând de anul viitor. Cât despre ajutoarele one-off, ministrul anunță că vor fi prelungite cu încă șase luni.
Ce se întâmplă cu pensiile și ajutoarele one-off, de la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului Muncii
SURSA FOTO: instagram.com/pfmanole
Coralia Frigea
10 nov. 2026, 23:16, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Florin Manole, ministrul Muncii, a explicat, într-un interviu la Digi24, cum vor arăta ajutoarele one-off pentru pensionarii cu venituri reduse, din luna decembrie, atunci când expiră planul. 

Sunt trei praguri de venit, pensii până în 1.500 de lei, acei oameni vor primi 500 de lei, cei care au pensiile între 1.501 și 2.000 vor primi 400 de lei, iar cei care au între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei. Este vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și sunt de fapt, reprezintă a doua jumătate din partea pentru pensionari din pachetul de solidaritate”, a declarat ministrul Muncii, la Digi24.

De asemenea, ministrul social-democrat a mai anunțat că ajutoarele vor fi prelungite, pentru o perioadă de încă șase luni. 

Majorarea pensiilor cu 7,3%, posibilă din 2027

Conform unui calcul făcut de ministerul Muncii, pensiile ar putea fi majorate, în limita spațiului bugetar, cu 7,3%. Florin Manole spune că va merge mai departe cu propunerea către Ministerul Finanțelor. 

Nu este estimarea mea, este un calcul care ține cont de indicatorii macroeconomici folosiți în aplicarea legii. Asta înseamnă că vom merge către Ministrul de Finanțe și către premier cu ceea ce înseamnă aplicarea legii”, a mai declarat ministrul social-democrat.

Pensiile au fost majorate, ultima dată, de către Guvernul condus de Marcel Ciolacu, în anul 2024. Ministrul PSD spune acum că măsurile luate de Guvernul Bolojan duc la nevoia unor noi majorări ale veniturilor pensionarilor. 

Ce cred eu este însă nevoia de a rămâne în limitele bugetare agreate și pe care le vom respecta trebuie să se facă nepunându-se presiune o dată în plus pe pensionari, pentru că asta s-a întâmplat deja în doi ani și este mult prea mult, pentru că inflația apasă foarte mult. Oamenii nu mai vor beneficiile astea one-off”, a mai spus oficialul.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
GSP.ro
Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Directorul FBI anunță o creștere cu 53% a cazurilor de spionaj în ultima perioadă
Gandul
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport
Cristian Pîrvulescu, despre conferința lui Nicușor Dan: „Concret la întrebările pe care și le-a pus singur, evaziv și neplăcut surprins de întrebările unor jurnaliști”
Libertatea
Un medicament pentru diabet ar putea REDUCE riscul de infarct și AVC! Se găsește și-n România
CSID
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Promotor