Ce se întâmplă cu pensiile și ajutoarele one-off, de la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului Muncii

Florin Manole, ministrul Muncii, a explicat, într-un interviu la Digi24, cum vor arăta ajutoarele one-off pentru pensionarii cu venituri reduse, din luna decembrie, atunci când expiră planul.

„Sunt trei praguri de venit, pensii până în 1.500 de lei, acei oameni vor primi 500 de lei, cei care au pensiile între 1.501 și 2.000 vor primi 400 de lei, iar cei care au între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei. Este vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și sunt de fapt, reprezintă a doua jumătate din partea pentru pensionari din pachetul de solidaritate”, a declarat ministrul Muncii, la Digi24.

De asemenea, ministrul social-democrat a mai anunțat că ajutoarele vor fi prelungite, pentru o perioadă de încă șase luni.

Majorarea pensiilor cu 7,3%, posibilă din 2027

Conform unui calcul făcut de ministerul Muncii, pensiile ar putea fi majorate, în limita spațiului bugetar, cu 7,3%. Florin Manole spune că va merge mai departe cu propunerea către Ministerul Finanțelor.

„Nu este estimarea mea, este un calcul care ține cont de indicatorii macroeconomici folosiți în aplicarea legii. Asta înseamnă că vom merge către Ministrul de Finanțe și către premier cu ceea ce înseamnă aplicarea legii”, a mai declarat ministrul social-democrat.

Pensiile au fost majorate, ultima dată, de către Guvernul condus de Marcel Ciolacu, în anul 2024. Ministrul PSD spune acum că măsurile luate de Guvernul Bolojan duc la nevoia unor noi majorări ale veniturilor pensionarilor.

„Ce cred eu este însă că nevoia de a rămâne în limitele bugetare agreate și pe care le vom respecta trebuie să se facă nepunându-se presiune o dată în plus pe pensionari, pentru că asta s-a întâmplat deja în doi ani și este mult prea mult, pentru că inflația apasă foarte mult. Oamenii nu mai vor beneficiile astea one-off”, a mai spus oficialul.