„Să prezinte documentele”. AUR reacționează după ce Nicușor Dan a spus că venirea partidului la guvernare ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară

AUR a criticat, marți seară, declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă, potrivit cărora venirea partidului la guvernare ar fi dus, într-o săptămână, la retrogradarea ratingului de țară.

Într-un comunicat de presă, reprezentanții AUR susțin că șeful statului vorbește mai degrabă în numele creditorilor externi decât în numele românilor.

Partidul îi cere lui Nicușor Dan să prezinte documentele în care agențiile internaționale de rating Fitch, Standard & Poor’s și Moody’s ar fi avertizat că o eventuală guvernare AUR ar reprezenta un pericol pentru finanțele publice ale României.

„Care raport demonstrează că România ar fi fost retrogradată într-o săptămână? Agențiile au avertizat asupra deficitului, datoriei și instabilității politice acumulate sub guvernele pe care Nicușor Dan le consideră acceptabile și pro-europene. În această seară, am auzit mai degrabă vocea unui reprezentant al creditorilor externi decât pe cea a bizarului conducător al statului eșuat”, a transmis AUR într-un comunicat de presă.

AUR îl acuză pe Nicușor Dan că nu respectă pluralismul politic

Formațiunea îl acuză pe șeful statului că a acordat mai multă atenție riscurilor unei eventuale guvernări a partidului decât problemelor economice cu care se confruntă deja România, precum deficitul bugetar, prețurile în creștere, criza energetică și majorarea taxelor.

În plus, în reacția sa, AUR critică și poziția președintelui față de o eventuală revenire la urne prin alegeri anticipate, susținând că acesta ar fi respins constant această variantă în timpul crizei guvernamentale.

„Nicușor Dan ne oferă și lecții despre democrație, una în care locatarul de la Cotroceni decide ce partid poate ajunge la guvernare, anticipatele devin un pericol, iar opțiunea politică a milioane de cetățeni este tratată drept o amenințare. Timp de cinci luni și jumătate, România a traversat o criză guvernamentală prelungită, iar bizarul conducător al statului eșuat a respins constant întoarcerea la vot. Astăzi încearcă să își justifice deciziile prin scenarii ipotetice, deși instabilitatea politică a fost ea însăși semnalată de agențiile de rating”, a transmis partidul în comunicatul de presă.

Totodată, formațiunea îl critică pe președinte pentru referirea la Călin Georgescu drept „un anume Georgescu”, susținând că ironia este nepotrivită în contextul în care acesta nu a primit o condamnare.

Critici privind taxele și promisiunile electorale

În comunicatul de presă, reprezentanții AUR au menționat și promisiunile electorale privind menținerea taxelor și impozitelor, acuzând partidele aflate la guvernare că nu și-au respectat angajamentele.

„Cât despre populism, Nicușor Dan ar trebui să se uite spre partidele și candidații care au promis că nu vor crește taxele, că TVA va rămâne nemodificat și că salariile și pensiile vor crește. Tocmai cei care au făcut aceste promisiuni au majorat povara fiscală și vin acum cu alte garanții pentru 2027. Grindeanu spune că taxele nu vor crește, în timp ce Nazare și premierul Niculescu refuză să confirme”, a mai transmis AUR.

„Unde sunt măsurile pentru această iarnă, pentru reducerea cheltuielilor statului și pentru corectarea dezechilibrelor bugetare?”, a mai menționat partidul în comunicatul de presă.

În final, AUR a subliniat și faptul că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 nu a fost încă prezentat publicului, la doi ani după acest eveniment, și a precizat că președintele ar trebui să ofere explicații despre situația economică și socială a țării, în loc să critice opoziția.

„La aproape doi ani de la anularea alegerilor din decembrie 2024, românii încă așteaptă raportul promis de Nicușor Dan și explicațiile complete pentru o decizie care a zdruncinat încrederea în instituții. În schimb, la numai o zi după vizita Ursulei von der Leyen la București, bizarul conducător al statului eșuat a convocat o conferință în care a preferat să atace AUR și să își justifice propriile alegeri politice. Am fi vrut să vorbească despre securitatea țării, criza economică și socială, energie și viitorul românilor, nu despre cât de periculoasă ar fi opoziția”, a mai transmis AUR.

Nicușor Dan, mesaj dur în conferința-maraton de la Cotroceni: AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară

Reacția AUR vine la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a lansat marți seara, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Cotroceni, mai multe critici la adresa partidului AUR, condus de George Simion.

El a afirmat că intrarea AUR la guvernare ar fi putut determina, într-un interval foarte scurt, retrogradarea ratingului de țară și creșterea costurilor de împrumut ale României.

„Trebuie să dai garanția oamenilor că dacă ajungi să guvernezi ești suficient de încredere, predictibil și știi unde vrei să ajungi. AUR nu este în situația asta azi. O să exemplific: AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară. Acum, nu trebuie să demonstrez nici eu, nici alții că AUR este un partid populist”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a explicat că percepția unui partid drept populist poate influența direct costurile de finanțare ale unui stat, întrucât investitorii și agențiile de rating țin cont de riscurile politice și economice.

„E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare. Și asta e situația. AUR este considerat partid populist de întreaga piață financiară, investitori, agenții de rating”, a adăugat șeful statului.