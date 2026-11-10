Nicușor Dan, mesaj pentru simpatizanții AUR și atac la formațiune: AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară

Președintele Nicușor Dan a explicat, marți, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Palatul Cotroceni, de ce a exclus partidul AUR de la guvernare. El a precizat formațiunea condusă de George Simion este percepută drept populistă de piețele financiare, investitori și agențiile de rating.

El este de părere că alegătorii AUR sunt motivați în principal de nemulțumirea față de statul român, însă a făcut o distincție între statutul de partid de protest și responsabilitatea unei formațiuni politice care își propune să guverneze.

„Am simpatie și pentru că am fost în situația de a critica statul, am fost în situația de a participa la proteste, cred că la câteva sute, de a da statul în judecată, cred că de sute de ori, de a câștiga și de a nu se întâmpla nimic. Deci înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat pe statul român”, a afirmat Nicușor Dan.

Mai departe, într-un mesaj dur, șeful statului a afirmat că intrarea AUR la guvernare ar fi putut determina, într-un interval foarte scurt, retrogradarea ratingului de țară și creșterea costurilor de împrumut ale României.

„Trebuie să dai garanția oamenilor că dacă ajungi să guvernezi ești suficient de încredere, predictibil și știi unde vrei să ajungi. AUR nu este în situația asta azi. O să exemplific: AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară. Acum, nu trebuie să demonstrez nici eu, nici alții că AUR este un partid populist”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a explicat că percepția unui partid drept populist poate influența direct costurile de finanțare ale unui stat, întrucât investitorii și agențiile de rating țin cont de riscurile politice și economice.

„E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare. Și asta e situația. AUR este considerat partid populist de întreaga piață financiară, investitori, agenții de rating”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: O posibilă accedere AUR la putere este motiv de scăderea ratingului

El a invocat inclusiv evaluările celor trei mari agenții internaționale de rating, Fitch, Moody’s și Standard & Poor’s, susținând că o eventuală accedere a AUR la putere ar reprezenta un risc pentru ratingul României.

„O posibilă accedere AUR la putere este motiv de scăderea ratingului. Pentru că economia, investițiile, finanțarea țin de încredere. Investești când ai încredere că-ți recuperezi banii pe care i-ai investit. Și AUR nu prezintă încredere”, a declarat președintele.

În opinia sa, unul dintre motivele pentru care formațiunea nu inspiră încredere este lipsa unui plan economic sustenabil.

„Nu au un plan de țară care să fie sustenabil. Ei spun că reduc taxele, dar în același timp vor răscumpăra toate investițiile pe care companii străine le-au făcut în exploatare, că vor reindustrializa România, dar niciodată nu spun cu ce bani. Și oamenii care ne împrumută vor să știe care este planul cu plus și cu minus în financiar. Și planul ăsta nu există”, a adăugat șeful statului.

„Când ai un partid a cărui carte de vizită este scandalul, pe care l-am văzut inclusiv în Parlamentul României, e previzibil că, odată ajuns la putere, va crea nenumărate conflicte instituționale și, evident, va afecta și stabilitatea și funcționarea administrației. Și bineînțeles că avem toate declarațiile împotriva Occidentului, împotriva băncilor, împotriva investitorilor străini, împotriva unor țări cu care au investiții în România”, a continuat Nicușor Dan.

Nicușor Dan acuză AUR de izolaționism în politica externă și de securitate

În cadrul conferinței de presă, șeful statului a vorbit și despre politica externă și de securitate, susținând că AUR este un partid izolaționist, care nu acordă suficientă importanță relațiilor cu partenerii internaționali.

El a explicat că încrederea este esențială nu doar pentru atragerea investițiilor, ci și pentru securitatea națională.

„Nu poți să ai securitate fără să fii integrat într-o rețea de securitate cu parteneri și integrarea asta înseamnă încredere, pentru că a avea un parteneriat înseamnă că acel partener îți dezvăluie niște informații care sunt sensibile pentru propria sa securitate. Și asta nu există fără încredere”, a afirmat președintele.

Mai departe, Nicușor Dan a enumerat poziționările și voturile AUR față de diferiți parteneri, printre care NATO și SUA.

„O să vă dau câteva exemple de raportarea AUR la diferiți parteneri. Statele Unite și NATO: Poți să ai încredere în AUR când partidul a votat împotriva prezenței trupelor americane în România? Sau când a votat împotriva legii de doborâre a dronelor? Sau când ți-a mulțumit că a exclus țara lui din Visa Waiver? Sau că îl susține pe un anume Georgescu care a zis că Deveselul este o rușine diplomatică pe care o va reevalua? Sau că îl susține pe un anume Georgescu care a zis că baza Mihail Kogălniceanu este construită pentru a ataca Rusia? Cum vrei să aduci trupe americane și NATO în România când ai la guvernare un partid care spune că baza în care vrei tu să aduci este făcută ca să atace Rusia?”, a exemplificat Nicușor Dan.

El a continuat și cu exemple privind raportarea AUR la UE și liderii comunitari.

„Cum poți cu AUR la guvernare să te integrezi în mecanisme europene pe Flancul Estic când acest partid spune «conducerea degenerată de la Bruxelles», «idiocrația de la Bruxelles», «comisari sovietici», «dictatura în Europa impusă de Ursula și de Macron?» Sau care printr-un gest simbolic taie tortul cu care reprezinte integritatea teritorială a unui stat european? (…) Cum poți continua procesul de aderare al Moldovei la Uniunea Europeană cu un partid la guvernare care spune că Maia Sandu a furat alegerile din Moldova și că Moldova e o dictatură susținută de Comisia Europeană și de von der Leyen? ”, a punctat Nicușor Dan.

În final, președintele a susținut că prezența AUR la guvernare ar putea ridica semne de întrebare în rândul partenerilor internaționali cu privire la angajamentele asumate de România.

„O prezență la guvernare duce la partenerii noștri întrebarea legitimă dacă România va continua să își respecte angajamentele pe care și le-a luat”, a conchis Nicușor Dan.