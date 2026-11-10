Un alt lider politic din Germania critică familiile de români. Dominic Fritz: Nu-i putem lăsa

Sahra Wagenknecht, un fost lider al unui partid de extremă stângă din Germania, critică familiile de români care au imigrat pe teritoriul țării. Ea susține că copiii acestora nu ar trebui să beneficieze de alocații de la statul german.

În replică Dominic Fritz i-a criticat dur declarațiile, dar și apartenența politică.

„Înțeleg, dragă doamnă Wagenknecht, că nu cunoașteți alt oraș românesc care începe cu B, dar exemplul șchiopătează rău. Bucureștiul are un PIB pe cap de locuitor cu aproximativ 30% mai mare decât districtul Bitterfeld. Capitala României nu ia nimănui nimic. Nici eu nu spun că Berlinul e zonă calamitată doar pentru că zeci de mii de medici și asistente din România țin în viață sistemul medical german”, a declarat Fritz, într-o postare pe rețelele de socializare.

Liderul USR i s-a adresat politicianului în limba germană.

Fritz: Nici mie nu-mi place

Liderul USR afirmă că problema emigrărilor masive din România către Germania este reală, însă justificată, iar efectele economice nu ar trebui să primeze în fața problemelor sociale.

„Nici mie nu-mi place că aproape 60.000 de copii din România trebuie să trăiască permanent fără mama sau fără tata, pentru că cel puțin unul dintre părinți muncește pe un salariu amărât undeva în UE”, a mai explicat președintele USR.

Cine este Sahra Wagenknecht

În septembrie 2023, politicianul german își înființa propriul partid, numit „Alianța Sahra Wagenknecht” (BSW). Doi ani mai târziu, ea candida pentru șefia Guvernului din Germania, la alegerile federale din 2025.

În noiembrie 2025, după înfrângerea trăită în alegeri, ea a plecat din fruntea partidului.