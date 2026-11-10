UDMR cere modificarea statutului de protecție a ursului brun la nivel european

Rezultatele studiului genetic privind populația de urs brun din România au fost prezentate marți în Parlamentul European de echipa de experți care a realizat cercetarea, în cadrul unui workshop organizat de europarlamentarul Vincze Loránt și senatorul Tánczos Barna.

Cercetarea, bazată pe probe genetice și descrisă de organizatori drept unică la nivelul Uniunii Europene, a confirmat că România găzduiește cea mai mare populație de urs brun din UE, care depășește 10.000 de exemplare.

Pe baza acestor rezultate, UDMR solicită modificarea regimului european de protecție, pentru ca autoritățile să poată gestiona mai flexibil populațiile din zonele în care conservarea speciei nu este amenințată. Miercuri, experții vor prezenta rezultatele și Comisiei Europene.

Tánczos Barna a declarat că noile date științifice trebuie să ducă și la schimbări legislative și a cerut ca populațiile de urs brun aflate într-o stare favorabilă de conservare să fie scoase din categoria speciilor strict protejate.

„Pe baza studiului privind populația de urs brun, solicităm modificarea Directivei Habitate: populațiile de urs brun aflate într-o stare favorabilă de conservare să nu mai fie încadrate în categoria speciilor strict protejate, pentru a permite un management activ al acestora”, a declarat senatorul.

Tánczos a explicat că gestionarea populației trebuie să presupună mai multe tipuri de măsuri, de la prevenție și intervenții rapide până la despăgubiri, monitorizarea efectivelor și reglarea acestora pe baze științifice.

„Nu dorim vânătoare necontrolată, ci un sistem predictibil, în care autoritățile să poată reduce riscurile înainte de producerea unei noi tragedii. În ultimii ani, am lucrat la introducerea unui pachet complex de măsuri, de la intervenția imediată și cote până la despăgubiri. Flexibilizarea regulilor europene trebuie să contribuie la aplicarea mai eficientă și mai rapidă a acestor măsuri”, a mai spus acesta.

Necesitatea schimbării regulilor europene a fost susținută de reprezentanții UDMR și prin bilanțul atacurilor urșilor din România. Potrivit datelor prezentate la Bruxelles, zeci de persoane și-au pierdut viața, iar sute au fost rănite în urma atacurilor. Totodată, despăgubirile aprobate pentru pagubele provocate de urși în ultimii doi ani și jumătate au depășit 5 milioane de euro.

Europarlamentarul Vincze Loránt a declarat că siguranța oamenilor trebuie să fie prioritară și că localitățile în care prezența urșilor reprezintă un pericol au nevoie de soluții.

„În calitate de reprezentant al comunității locale în Parlamentul European, pentru mine nimic nu este mai prețios decât viața omului. Sunt convins că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru protejarea vieții oamenilor, orice altceva fiind de importanță secundară. Comunitățile locale amenințate permanent de prezența ursului brun au nevoie de soluții, iar această amenințare continuă trebuie înlăturată”, a subliniat europarlamentarul.

Vincze a invocat și precedentul lupului, al cărui statut de protecție a fost revizuit la nivel european, și a cerut inițierea unui proces similar pentru ursul brun, în baza noilor date științifice.

UDMR a cerut reguli mai flexibile și în Consiliul UE

Prezentarea studiului la Bruxelles continuă demersurile UDMR pentru modificarea regimului de protecție a ursului brun. În luna iunie, Tánczos Barna a solicitat, alături de Slovacia, reguli mai flexibile în cadrul Consiliului miniștrilor agriculturii din UE. Ulterior, senatorul a discutat cu Jessika Roswall, comisarul european pentru mediu, despre revizuirea statutului de protecție și prezentarea rezultatelor cercetării genetice.

Deputatul UDMR Könczei Csaba a amintit că Parlamentul României a adoptat anul acesta dublarea cotelor de recoltare pentru ursul brun și a cerut ca instituțiile europene să ofere autorităților instrumentele juridice necesare pentru gestionarea preventivă a populației.

„Anul acesta am reușit să adoptăm în Parlamentul României dublarea cotelor de recoltare pentru ursul brun. Solicităm ca și factorii de decizie europeni să cunoască situația din România și să asigure instrumente juridice adecvate pentru gestionarea preventivă a populației de urs brun. Protejarea vieții oamenilor nu poate fi amânată”, a declarat Könczei.

UDMR anunță că va continua demersurile în Parlamentul României și în instituțiile europene, pentru ca gestionarea populației de urs brun să se bazeze pe date științifice și să urmărească atât conservarea speciei, cât și siguranța comunităților locale.