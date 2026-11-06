Parlamentul European a primit Premiul Vulturul lui Jan Karski. Roberta Metsola: „Continuăm viziunea unei Europe a păcii și democrației”

Metsola a subliniat că apărarea democrației, libertății și drepturilor omului rămâne o responsabilitate fundamentală a Uniunii Europene, relatează postul public Polskie Radio, citând agențiile PAP și IAR.

Premiul, acordat în memoria lui Jan Karski, emisar al rezistenței poloneze din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și martor al Holocaustului, recompensează contribuțiile la promovarea valorilor democratice și a binelui comun.

Roberta Metsola: Europa trebuie să rămână fidelă valorilor sale

În discursul susținut la ceremonia de premiere, Roberta Metsola a evocat curajul lui Jan Karski și rolul acestuia în apărarea libertății și a demnității umane.

Președinta Parlamentului European l-a descris drept un patriot care și-a dedicat viața independenței Poloniei și apărării valorilor europene.

Metsola a arătat că exemplul lui Karski demonstrează importanța solidarității în fața opresiunii și necesitatea apărării principiilor democratice inclusiv în perioadele de criză.

Ea a subliniat că Parlamentul European își asumă continuarea idealurilor promovate de acesta, prin construirea unei Europe întemeiate pe pace, democrație, libertate și respectarea demnității umane.

În cadrul discursului, oficialul european i s-a adresat și activistului polonez din Belarus, Andrzej Poczobut, prezent la eveniment, evocând cei cinci ani petrecuți de acesta în detenție pentru opoziția sa față de represiune.

Metsola a apreciat că experiența activistului arată că adevărul nu poate fi redus la tăcere prin închisoare sau persecuție.

Războiul din Ucraina, invocat la ceremonia de premiere

Andrzej Poczobut a citit mesajul de elogiere a Parlamentului European, redactat de Waldemar Piasecki, președintele Societății Jan Karski.

Documentul subliniază că responsabilitatea Europei nu trebuie să se limiteze la statele membre ale Uniunii Europene, ci trebuie să includă și popoarele continentului care se confruntă cu amenințări la adresa libertății și securității lor.

În acest context, a fost invocat războiul din Ucraina și încercarea Rusiei, conduse de Vladimir Putin, de a supune țara vecină.

Mesajul a prezentat activitatea Parlamentului European drept o continuare a idealurilor de solidaritate și unitate europeană susținute de Jan Karski.

A fost evocată și Simone Veil, prima femeie care a condus Parlamentul European, supraviețuitoare a lagărului de concentrare de la Auschwitz.

Experiența acesteia a fost prezentată drept un exemplu al responsabilității morale de a nu rămâne indiferent în fața nedreptății.

Primatul Poloniei, premiat alături de Parlamentul European

În 2026, Premiul Vulturul lui Jan Karski a fost acordat și arhiepiscopului Wojciech Polak, primatul Poloniei.

Comitetul de acordare a distincției a evidențiat contribuția sa la promovarea unei Biserici deschise către societate, preocupate de nevoile persoanelor vulnerabile și capabile să își asume responsabilitatea pentru propriile greșeli.

Arhiepiscopul a transmis un mesaj de felicitare către Roberta Metsola, citit în cadrul ceremoniei de actorul Andrzej Seweryn.

În scrisoare, liderul religios a subliniat că unitatea europeană nu este garantată pentru totdeauna și că menținerea acesteia presupune dialog, responsabilitate și eforturi constante pentru identificarea intereselor comune.

Vizită oficială a Robertei Metsola în Polonia

Ceremonia de premiere a avut loc în cadrul vizitei oficiale efectuate de Roberta Metsola în Polonia, începută joi.

Președinta Parlamentului European a avut întrevederi cu premierul Donald Tusk și cu președintele Karol Nawrocki.

Vineri, aceasta s-a întâlnit cu președintele Seimului, Włodzimierz Czarzasty, și a susținut un discurs în camera inferioară a Parlamentului polonez.

Programul vizitei a inclus și discuții cu președinta Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska.

Premiul creat de Jan Karski în anul 2000

Premiul Vulturul lui Jan Karski a fost instituit la 5 mai 2000 chiar de fostul emisar al rezistenței poloneze, care a contribuit la informarea lumii occidentale despre atrocitățile comise de Germania nazistă împotriva evreilor.

Distincția are un caracter exclusiv onorific și este acordată persoanelor, organizațiilor și instituțiilor care demonstrează curaj moral, responsabilitate și angajament față de binele comun.

Printre laureații din anii precedenți se numără Elie Wiesel, Shimon Peres, Steven Spielberg și fostul premier polonez Tadeusz Mazowiecki.

Acordarea premiului Parlamentului European în 2026 urmărește, potrivit organizatorilor, să evidențieze rolul instituției în consolidarea unității europene și în apărarea valorilor democratice.