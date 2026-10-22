Curtea Penală Internațională, sancționată de Trump, a câștigat Premiul Saharov al Parlamentului European

Curtea Penală Internațională (CPI) și reprezentanții săi au câștigat Premiul Saharov pentru libertatea de gândire din acest an, acordat de Parlamentul European, potrivit unui anunț oficial făcut joi.

Premiul, în valoare de 50.000 de euro, recompensează apărătorii drepturilor omului și ai libertății de gândire, scrie Politico.

Printre laureații premiului se numără Nelson Mandela, Alexei Navalnîi, jurnaliști belaruși și poporul ucrainean.

Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) a nominalizat Curtea Penală Internațională pentru acest premiu.

Administrația președintelui american Donald Trump a impus sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale.

„Suntem alături de CPI și de reprezentanții săi și ne angajăm să îi protejăm activitatea. Trebuie să garantăm că CPI poate funcționa independent, fără presiuni sau ingerințe externe”, a declarat la începutul lunii octombrie vicepreședintele S&D, Yannis Maniatis.

„Este o organizație formată din oameni, nu una politică. Dacă agresorii devin victime și dacă asistăm neputincioși la erodarea justiției internaționale, riscăm să le permitem celor care se consideră mai presus de lege să triumfe”, a adăugat acesta.

Premiul poartă numele lui Andrei Saharov, fizician sovietic și disident politic.

Candidații ajunși pe lista scurtă sunt invitați, în mod tradițional, la ceremonia de decernare a premiului în Parlamentul European, care are loc în timpul sesiunii plenare din decembrie, la Strasbourg.